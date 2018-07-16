بالفيديو.. ضابط روسي يوبخ مقتحمي نهائي كأس العالم

ماجد الأشرم(صدى):

ألقت الشرطة الروسية القبض على أفراد الفرقة الموسيقية ” بوسي ريوت ” الذين اقتحموا ملعب ” لوجنيكي ” أثناء مباراة نهائي كأس العالم أمس الأحد، بين فرنسا وكرواتيا والتي انتهت بتتويج فرنسا بطلًا للعالم 2018.

وأظهر مقطع فيديو كواليس استجواب الشرطة الروسية لمقتحمي الملعب، حيث بدأ الضابط الذي تولى التحقيق معهم في توبيخهم، قائلًا ” هل تعلمون أن روسيا ستدفع غرامة بسبب ما فعلتوه؟ “.

وبدأ الضابط في الإنفعال علي الشاب والفتاة، سائلًا إياهم هل كانوا في حالة طبيعية عندما اقتحموا المعلب، طالبًا إحضار الأصفاد من مساعديه.

يُذكر أن أعضاء فرقة ” بوسي ريوت ” الموسيقية اقتحموا ملعب نهائي كأس العالم، أمس الأحد، من بينهم فتاة والتي كانت ترغب في مصافحة نجم فرنسا الدولي مبابي، ما أدى إلى توقف المباراة لدقيقة.

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