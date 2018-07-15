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بالصور.. مشجعين يقتحمون ملعب لوجينكي أثناء لقاء فرنسا وكرواتيا

بالصور.. مشجعين يقتحمون ملعب لوجينكي أثناء لقاء فرنسا وكرواتيا
نواف السالم(صدى):

قام عدد من المشجعين بالدخول إلى أرض ملعب ” لوجينكي ” والذى شهد اللقاء النهائي ببطولة كأس روسيا 2018 بين كلًا من منتخب فرنسا و نظيره الكرواتي.

وتداولت عدد من الصورة نجاح الأجهزة الأمنية الروسية المسئولة عن تأمين المباراة، في القبض على المشجعين وإخراجهم من أرض المعلب.

هذا وتوج المنتخب الفرنسي بلقب بطل العالم 2018 بعد تغلبه على كرواتيا بنتيجة 4 أهداف مقابل 2 للكروات

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 977 ] نشر منذ 41 دقيقة

والله ها الأفعال لا تليق بالحدث الكبير

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