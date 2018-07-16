ماجد المهندس يخرج عن صمته ويعلق على ” فتاة مهرجان عكاظ “

أماني الغامدي(صدى):

خرج الفنان ماجد المهندس عن صمته بعد مرور 3 أيام على واقعة ” ضمه ” من قبل إحدى الفتيات الحاضرات لحفله على مسرح سوق عكاظ، مساء الجمعة الماضية.

وأكد مصدر مقرب من الفنان ماجد المهندس، أنه تفاجأ بالفتاة على المسرح ما أدخله في حالة ربكة وصدمة ولم يستطع أن يفعل أي شيء حيالها.

وأوضح المصدر أن هذه هي المرة الأولى التي يتعرض لها ماجد المهندس لموقف محرج مثل هذا طوال مسيرته الفنية التي تمتد لأكثر من 26 عامًا، وفقًا لـ ” المدينة “.

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