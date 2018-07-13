بعد فضيحة ” تميم ” على تويتر.. عمرو أديب عن قطر: دولة وهمية

طلال الضوي(صدى):

علّق الإعلامي المصري عمرو أديب، على فضيحة قطر الأخيرة، والتي أزيح عنها الستار حين قامت إدارة موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، بشن حملة لإغلاق الحسابات المزيفة، والتي فُضح على إثرها أمير قطر المدلل تميم بن حمد، حيث اتضح شراءه لـ 2 مليون متابع وهمي، وذلك بعد انخفاض عدد متابعيه من 2.6 مليون متابع إلى 231 ألف متابع.

وقال عمرو أديب، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” امير قطر فقد ٢ مليون متابع من الموقع بتاعه بعد ما تويتر قررت تحذف المتابعين الوهميين.. يعنى سموه كان مشغل ناس تتابعه على التويتر تؤيده وتؤيد السيد الوالد ” .

وتابع الإعلامي المصري: ” كل شيء عندهم وهمي متابعين وهمييين اخبار وهميه مسئوليين وهميين الدوله كلها وهميه ” .

جدير بالذكر، أن موقع ” تويتر ” ، كان قد أعلن عن حملته التي استهدفت تطهير الحسابات المقفلة، بدايةً من هذا الأسبوع، حيث بدأ الموقع بإزالة الحسابات المقفلة والوهمية من قوائم المتابعة.

وأسفرت هذه الحملة عن كشف المستور التي تخفيه قناة الجزيرة القطرية، لسان قطر المتعفن بالمنطقة، وتوهم الناس به، وانفضح أمرها، حيث ظهر العدد الحقيقي لمتابعي حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، وتبيّن أن نسبة المتابعين الحقيقة لحسابها لا تتجاوز الـ 39 % فقط.

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