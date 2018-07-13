” تويتر ” يكشف المستور ويضع تميم في مأزق

طلال الضوي(صدى):

على ما يبدو أن أكثر من يعاني من حملة ” تويتر ” التي استهدفت تطهير الحسابات المقفلة، وإزالة الحسابات الوهمية من قوائم المتابعة، هو النظام القطري، حيث سقط القناع وانكشف المستور.

فبد أن بدأت إدارة ” تويتر ” بإغلاق الحسابات المزيفة، انفضح الأمير القطري المدلل تميم بن حمد، بعدما انخفض عدد متابعيه من 2.6مليون متابع الى 231الف متابع وتبين بأنه اشترى ما يقارب 2 مليون متابع وهمي.

وبذلك انكشفت الشعبية الزائفة التي طالما ادعاها تميم وأعوانه، على حقيقتها، بعد قرار تويتر بمحاربة الحسابات الوهمية والدعائية المنتشرة بهدف تنظيف الشبكة ورفع نسبة الموثوقية فيها.

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