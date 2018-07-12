القناع يسقط.. بعد إزالة ” تويتر ” للحسابات الوهمية.. ٣٩٪ فقط من متابعي الجزيرة حقيقيون
بالتزامن مع إعلان موقع ” تويتر ” عن حمتله التي تستهدف تطهير الحسابات المقفلة ابتداءً من هذا الأسبوع، إذ سيبدأ الموقع بإزالة الحسابات المقفلة والوهمية من قوائم المتابعة، سقط قناع قناة الجزيرة القطرية التي طالما أدعت أنها قناة ” الشعوب ” .
وظهر العدد الحقيقي لمتابعي حساب القناة القطرية، إذ تمثل نسبة المتابعين الحقيقين لحسابها بموقع ” تويتر ” 39 % فقط.
ويسعى تويتر إلى حرب الحسابات الوهمية والدعائية المنتشرة بهدف تنظيف الشبكة ورفع نسبة الموثوقية فيها.
وقالت الشركة في بيان لها إنه في إطار جهودها لخلق الثقة وتحفيز صحة المحادثات على تويتر، تبرز أهمية كل جزء من الخدمة، وتعد أعداد المتابعين ميزة مرئية، ونريد أن تزداد ثقة الجميع في أن الأرقام ذات دلالة ومعنى.
وأضافت أن ذلك قد يشكل صعوبة بالنسبة للبعض، ولكن تويتر تعتقد أن الدقة والشفافية تجعل خدمتها أكثر موثوقية للمحادثة العامة.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 650 ] نشر منذ 7 ساعات
مزبوط
طلال[ عدد التعليقات: 1894 ] نشر منذ 3 ساعات
للأنصاف وللحق الان عددها سبعة رتويتات😅
ماجد[ عدد التعليقات: 1800 ] نشر منذ 3 ساعات
سيكتب التاريخ ان هناك شعوباً دمرت أوطانها من اجل ثمان ريتويتات ! وليتهم يصمتون .
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1150 ] نشر منذ 3 ساعات
الحين يفعلون خدمه الرتويت الوهمي 🤔
عمار[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ 3 ساعات
ان كل جزيرة شرق سلوى وهميين و الطامة الكبرى ان اذنابهم من الأخونج المتقين سوف يصحون غداً ولايجدون الجزيرة ولا جزيرة شرق سلوى فص ملح وذاب ضاعة فلوسك ياصابر 😅
محمد[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ 3 ساعات
نظام الحمدين اكبر مشاريعه التي من اجلها جلب المستشارين وقاعدة العديد وقناة الجزيرة وعلاقته مع اسرائيل والقاعدة وايران ومعمر القذافي ودعمه للقاعدة . كان هدفهم الوحيد تدمير المملكة ولكن اين المملكة الان واين هم الان.
شجون[ عدد التعليقات: 911 ] نشر منذ 3 ساعات
لا اذكر في التاريخ اسرة حكم عاقه وفقها الله معلوم تميم
فهد[ عدد التعليقات: 1369 ] نشر منذ 51 دقيقة
والله هذا شئ طبيعي شو الغريب يعني
فيصل[ عدد التعليقات: 890 ] نشر منذ 51 دقيقة
هاذولا مثل اللي كذبو الكذبة وصدقوها هههههه
نهى[ عدد التعليقات: 441 ] نشر منذ 50 دقيقة
شوف كانوا دافعين قد ايش حتى يبينوا هيك