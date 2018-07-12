القناع يسقط.. بعد إزالة ” تويتر ” للحسابات الوهمية.. ٣٩٪ فقط من متابعي الجزيرة حقيقيون

طلال الضوي(صدى):

بالتزامن مع إعلان موقع ” تويتر ” عن حمتله التي تستهدف تطهير الحسابات المقفلة ابتداءً من هذا الأسبوع، إذ سيبدأ الموقع بإزالة الحسابات المقفلة والوهمية من قوائم المتابعة، سقط قناع قناة الجزيرة القطرية التي طالما أدعت أنها قناة ” الشعوب ” .

وظهر العدد الحقيقي لمتابعي حساب القناة القطرية، إذ تمثل نسبة المتابعين الحقيقين لحسابها بموقع ” تويتر ” 39 % فقط.

ويسعى تويتر إلى حرب الحسابات الوهمية والدعائية المنتشرة بهدف تنظيف الشبكة ورفع نسبة الموثوقية فيها.

وقالت الشركة في بيان لها إنه في إطار جهودها لخلق الثقة وتحفيز صحة المحادثات على تويتر، تبرز أهمية كل جزء من الخدمة، وتعد أعداد المتابعين ميزة مرئية، ونريد أن تزداد ثقة الجميع في أن الأرقام ذات دلالة ومعنى.

وأضافت أن ذلك قد يشكل صعوبة بالنسبة للبعض، ولكن تويتر تعتقد أن الدقة والشفافية تجعل خدمتها أكثر موثوقية للمحادثة العامة.