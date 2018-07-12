أتعس حتى من مشجعي إنجلترا .. ” نيكولا كالينيتش ” الكرواتي الأكثر حزنًا حاليا
بالتزامن مع فوز منتخب كرواتيا على منتخب إنجلترا، في إطار منافسات الدور قبل النهائي من مونديال روسيا، يُعد اللاعب الكرواتي نيكولا كالينيتش ، هو أتعس رجل في العالم حاليًا.
يأتي ذلك عندما كان ” كالينيتش ” ضمن قائمة كرواتيا في كأس العالم، على مقاعد البدلاء أمام نيجيريا في لقاء الافتتاح، ولكنه في تصرف غير لائق رفض تلبية أوامر مدربه ” زلاتكو داليتش ” بالدخول بديلًا في الدقائق الـ5 الأخيرة لأنه يرى أنه كان يستحق أن يكون أساسيًا.
وانتهت الأزمة باستبعاد كالينيتش من معسكر منتخب كرواتيا في البطولة، والآن كرواتيا تصل للنهائي بدون كالينيتش، رفاقه صنعوا التاريخ وهو لن يتذكره أحد.
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طلال[ عدد التعليقات: 1894 ] نشر منذ 7 ساعات
سيشاهد نهائي كأس العالم في البيت!
🤦🏻♂️
ماجد[ عدد التعليقات: 1800 ] نشر منذ 7 ساعات
ليه مايتركون ربعنا المدرب يختار ..
نهائي ولي العهد امام الاتحاد ليس ببعيد ..
اكبر كارثة في نفوس مشجعي النصر ليه 😬
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1150 ] نشر منذ 7 ساعات
زلاتكو قدم درساً عظيماً ومهما في عالم كرة القدم ..
الانضباط اول خطوات النجاح !!
إحتراماً للمجموعة .. يجب أن يُبعد !!
الكل تحت تصرف المدرب ..
لا خصوصية لأحد ..
شجون[ عدد التعليقات: 911 ] نشر منذ 7 ساعات
عامل فيها لاعيب كبير وكده وهو عامل موسم غير جيد مع الميلان
عمار[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ 7 ساعات
يستاهل ياخد فوق دماغه
همس[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 7 ساعات
زمانه بيعض في الأرض
والله المدرب جدع
محمد[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ 7 ساعات
مبروك لمنتخب كرواتيا ماعدا العاق نيكولا كالينيتش
شمس[ عدد التعليقات: 1800 ] نشر منذ 7 ساعات
اكثر شخص حاقد وحزين وياكل بنفسه وندمان..
ملك[ عدد التعليقات: 1894 ] نشر منذ 7 ساعات
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه خل المكابر ينفعه
طاهر[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ 6 ساعات
هههه نفس حال ماتيب
عبدالله[ عدد التعليقات: 928 ] نشر منذ 5 ساعات
ما اظن انه حزين، لانه انتصر لكرامته
اما ان يلعب وينتصر معهم واما ان يغادر.
اما يكون استبنه للاعبين اقل منه، فلا والف لا.