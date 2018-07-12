أتعس حتى من مشجعي إنجلترا .. ” نيكولا كالينيتش ” الكرواتي الأكثر حزنًا حاليا

ماجد محمد(صدى):

بالتزامن مع فوز منتخب كرواتيا على منتخب إنجلترا، في إطار منافسات الدور قبل النهائي من مونديال روسيا، يُعد اللاعب الكرواتي نيكولا كالينيتش ، هو أتعس رجل في العالم حاليًا.

يأتي ذلك عندما كان ” كالينيتش ” ضمن قائمة كرواتيا في كأس العالم، على مقاعد البدلاء أمام نيجيريا في لقاء الافتتاح، ولكنه في تصرف غير لائق رفض تلبية أوامر مدربه ” زلاتكو داليتش ” بالدخول بديلًا في الدقائق الـ5 الأخيرة لأنه يرى أنه كان يستحق أن يكون أساسيًا.

وانتهت الأزمة باستبعاد كالينيتش من معسكر منتخب كرواتيا في البطولة، والآن كرواتيا تصل للنهائي بدون كالينيتش، رفاقه صنعوا التاريخ وهو لن يتذكره أحد.

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