” راكيتيتش ” ساخرًا: لاعبو إنجلترا ظنوا أنهم بالفعل في النهائي
سخر لاعب منتخب كرواتيا ” إيفان راكيتيتش ” ، من لاعبي منتخب إنجلترا، عقب تأهلهم لنهائي كأس العالم 2018.
وقال راكيتيتش : ” لاعبو إنجلترا ظنوا أنهم بالفعل في النهائي، أطلب منهم أن يواصلوا فعل ذلك بينما نلعب نحن النهائي يوم الأحد ” .
وانتهت مباراة انجلترا وكرواتيا، أمس الأربعاء، بفوز كرواتيا بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات الدور قبل النهائي من مونديال روسيا.
وبهذه النتيجة ضمن المنتخب الكرواتي التأهل للنهائي ليواجه المنتخب الفرنسي، بينما يواجه انجلترا منتخب بلجيكا حيث يتنافسا على المركز الثالث والرابع.
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ابو سلطان[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 6 ساعات
منتخب الاسود الثلاثة منذ عام 1966 وقت حصولهم علي بطولة كاس العالم 52 عاما مضت حتي 2018 لم يتطور مكانك سر كل المنتخبات تطورت للاحسن والافضل الا المنتخب الانكليزي العجيبه ان الدوري الانكليزي من اقوي الدوريات في العالم لاكن المنتخب حظه تعيس جدا وغير محظوظ في كل الموديالات السابقة واتوقع ان هذه البطولة سوف تكون مفاجئة لو فازت كروتيا ببطولة كاس العالم وقد خالفت جميع توقعات النقاد والمحللين الرياضيين رغم انني اتوقعها للديوك الفرنسيين