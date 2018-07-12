” راكيتيتش ” ساخرًا: لاعبو إنجلترا ظنوا أنهم بالفعل في النهائي

نواف السالم(صدى):

سخر لاعب منتخب كرواتيا ” إيفان راكيتيتش ” ، من لاعبي منتخب إنجلترا، عقب تأهلهم لنهائي كأس العالم 2018.

وقال راكيتيتش : ” لاعبو إنجلترا ظنوا أنهم بالفعل في النهائي، أطلب منهم أن يواصلوا فعل ذلك بينما نلعب نحن النهائي يوم الأحد ” .

وانتهت مباراة انجلترا وكرواتيا، أمس الأربعاء، بفوز كرواتيا بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات الدور قبل النهائي من مونديال روسيا.

وبهذه النتيجة ضمن المنتخب الكرواتي التأهل للنهائي ليواجه المنتخب الفرنسي، بينما يواجه انجلترا منتخب بلجيكا حيث يتنافسا على المركز الثالث والرابع.

إقرأ أيضًا: