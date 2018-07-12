بالفيديو والصور.. انجلترا من الفرح إلى الألم

طلال الغامدي(صدى):

جعل المنتخب الإنجليزي الجماهير في إنجلترا تتمسك بالأمل وتشعر بأنهم اقتربوا بالفعل من التأهل للنهائي، ولكن جاءت الدقائق الأخيرة لتحطم هذا الأمل، الذي تحول في دقائق إلى ألم.

ومع صافرة النهاية التي أعلنت تأهل كرواتيا إلى نهائي المونديال، تحولت شوارع إنجلترا من الفرح والأمل إلى اليأس والأحباط، وامتلأت أعين الجماهير بالدموع، محاولين استيعاب الأمر.

وسلطت كلا من صحيفتي ” الجارديان ” ، و ” ديلي ميل ” ، الضوء على الحزن الذي خيم على الجماهير في الشوارع، حيث ألتقطت عدد من الصور المؤثرة للمشجعين.

ويبدو أن المنتخب الإنجليزي والجماهير شعروا أن تخطي كرواتيا لن يكون صعبًا وهو ما جعل الحزن مضاعف عليهما.

ونجح منتخب كرواتيا في أن يتأهل رغم أن التوقعات جميعها كانت تميل لصالح المنتخبات الكبرى مثل إنجلترا، والمنتخبات الأخرى التي ودعت المونديال مبكرًا مثل الأرجنتين والبرازيل.

وتأهل المنتخب الكرواتي بهدفين قاتلين مقابل هدف نظيف هز شباكهم في الدقيقة الـ 5 من عمر المباراة أمام إنجلترا.

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