بالصور.. خيبة أمل لاعبو وجماهير إنجلترا عقب الإقصاء من النهائي

نواف السالم(صدى):

سادت حالة من الحزن الشديد وخيبة الأمل على وجوه جماهير ومشجعي المنتخب الإنجليزي، اليوم الأربعاء، وذلك بعد خسارتهم

أمام المنتخب الكرواتي بهدفين مقابل هدف، وذلك بمباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس روسيا 2018.

هذا ومن المنتظر أن يخوض الإنجليزي مباراة يوم السبت القادم الموافق 14 يوليو مع نظيره البلجيكي لتحديد المركز الثالث في كأس العالم 2018 المقام بروسيا.