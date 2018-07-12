بالصور.. خيبة أمل لاعبو وجماهير إنجلترا عقب الإقصاء من النهائي
سادت حالة من الحزن الشديد وخيبة الأمل على وجوه جماهير ومشجعي المنتخب الإنجليزي، اليوم الأربعاء، وذلك بعد خسارتهم
أمام المنتخب الكرواتي بهدفين مقابل هدف، وذلك بمباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس روسيا 2018.
هذا ومن المنتظر أن يخوض الإنجليزي مباراة يوم السبت القادم الموافق 14 يوليو مع نظيره البلجيكي لتحديد المركز الثالث في كأس العالم 2018 المقام بروسيا.
تركي[ عدد التعليقات: 441 ] نشر منذ 17 ساعة
هارد لك
نوير[ عدد التعليقات: 441 ] نشر منذ 17 ساعة
الكرة هيك مكسب وخسارة
ابو غالب[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 15 ساعة
خيبة أمل لاعبو وجماهير إنجلترا عقب الإقصاء من النهائي انا من عشاق منتخب الاسود الثلاثة غريبة الاندية الانكليزية والدوري عندهم من اقوي دوريات العالم خسارة رجعنا للمربع الاول المنتخب الانكليزي لم يتطور كثير منذ حصولهم علي كاس العالم عام 1966 يعني 52 سنه مضت منذ حصولهم علي كاس العالم لمرة واحده فقط والمنتخب مكانك سر مدة 52 سنه توقعاتي ان كاس العالم سوف تحط في العاصمة الفرنسية باريس ومنتخب الديوك سوف يفوزن بها