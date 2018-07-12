بالفيديو.. رسالة مؤثرة من رئيسة كرواتيا ” الغائبة ” للاعبي المنتخب
تغيبت كوليندا جرابار كيتاروفيتش، رئيسة جمهورية كرواتيا عن مباراة منتخب بلادها أمام إنجلترا في قبل نهائي كأس العالم.
ويرجع سبب تغيبها إلى حضورها فعاليات قمة الناتو، لكنها مع ذلك حافظت على عاداتها بارتداء بذلة حمراء مع التفاف علم كرواتيا لرقبتها، حيث التقطت صورة مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في إشارة لتدعيم بلادها أمام الإنجليز قبل المواجهة التي انتهت بفوز الكروات بهدفين مقابل هدف.
وحرصت رئيسة كرواتيا على نشر مقطع فيديو تحفيزي للاعبين، قالت خلاله : ” أقدم أحر التحيات لأحبابنا من بروكسل ” قمة الناتو ” ، للأسف لا استطيع أن أكون معكم شخصيا الليلة، ولكني سأكون مع كل قلب في كل ثانية من اللعبة ، أتمنى أن تبذلوا أفضل ما لديكم العبوا لعائلاتكم، ولجميع الشباب الذين يبحثون عن فرصة في كرواتيا والعبوا لكرواتيا نفسها وللشعب ولجميع المشجعين ” .
همس[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 8 ساعات
العرب يعتبرو المرأة مكانها المطبخ و يقولو لعن الله قوم تحكمهم امرأة ويقللو من شأن المرأة بكل شيء عندنا وزيرة التربية مرأة بعض المتخلفين حاربوها بكل الطرق و عملو المستحيل حثى يطيروها من منصبها لولا وقوف الحكومة معها وكمان وزيرة الاتصال نفس الشي غيوريين ما يتحملو يشوفو المرأة ناجحة
طلال[ عدد التعليقات: 1894 ] نشر منذ 8 ساعات
في الغالب في الدول العربية الأشخاص مثل هذه السيدة لا يسمح لهم بالسيطرة على المناصب القيادية العليا.
شجون[ عدد التعليقات: 911 ] نشر منذ 8 ساعات
وصولهم لنهائي إنجاز 🌹
ماجد[ عدد التعليقات: 1800 ] نشر منذ 8 ساعات
مااحلاها رئيسة
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1150 ] نشر منذ 8 ساعات
يوم قالت مراح احضر نصف نهائي لكن بحضر النهائي استغربت ثقتها بالمنتخب بس طلعوا قدها 💪🏻🇭🇷♥️
ملك[ عدد التعليقات: 1894 ] نشر منذ 8 ساعات
لا يخسر قوم تقودهم امرأه 😌
عمار[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ 8 ساعات
وجهها ابيض خلقه وش جاب الخمسه لنا غير بياض الوجيه بالمدرجات
محمد[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ 8 ساعات
ملكة كرواتيا في المنصه واميرها في الملعب يارب لوكا يحقق المونديال
طاهر[ عدد التعليقات: 1800 ] نشر منذ 8 ساعات
ناس تبيض وناس تسود😂😂😂😂
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1150 ] نشر منذ 8 ساعات
مو زينا احنا انصقعنا خمسة في افتتاح و قدام ولي العهد
شمس[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ 8 ساعات
يستاهلون الكااااس😍😍
ابو عامر[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 7 ساعات
اخت همس لاخير في قوم تراسهم امراه هذا حديث وشرع ربنا وقاله سيد المرسلين عليه السلام وانتي تعترضين عليه وتقولين العرب يقولون