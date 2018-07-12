بالفيديو.. رسالة مؤثرة من رئيسة كرواتيا ” الغائبة ” للاعبي المنتخب

ماجد محمد(صدى):

تغيبت كوليندا جرابار كيتاروفيتش، رئيسة جمهورية كرواتيا عن مباراة منتخب بلادها أمام إنجلترا في قبل نهائي كأس العالم.

ويرجع سبب تغيبها إلى حضورها فعاليات قمة الناتو، لكنها مع ذلك حافظت على عاداتها بارتداء بذلة حمراء مع التفاف علم كرواتيا لرقبتها، حيث التقطت صورة مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في إشارة لتدعيم بلادها أمام الإنجليز قبل المواجهة التي انتهت بفوز الكروات بهدفين مقابل هدف.

وحرصت رئيسة كرواتيا على نشر مقطع فيديو تحفيزي للاعبين، قالت خلاله : ” أقدم أحر التحيات لأحبابنا من بروكسل ” قمة الناتو ” ، للأسف لا استطيع أن أكون معكم شخصيا الليلة، ولكني سأكون مع كل قلب في كل ثانية من اللعبة ، أتمنى أن تبذلوا أفضل ما لديكم العبوا لعائلاتكم، ولجميع الشباب الذين يبحثون عن فرصة في كرواتيا والعبوا لكرواتيا نفسها وللشعب ولجميع المشجعين ” .