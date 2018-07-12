بالفيديو والصور..فرحة هستيرية تسيطر على جماهير كرواتيا بعد التأهل

نواف السالم(صدى):

اشتعلت شوارع كرواتيا بالشماريخ المضيئة؛ احتفالًا بتأهل المنتخب الكرواتي إلى نهائي المونديال بعد فوزه بهدفين مقابل هدف على إنجلترا التي كانت مرشحه بقوة لاقتناص اللقب.

وسيطرالفرحة الهستيرية على الجماهير في الشوارع؛ بعد تأهل كرواتيا للمرة الأولى في تاريخها لنهائي المونديال .

ويجدرالإشارة إلى أن منتخب كرواتيا تأهل من جميع مبارياته الاقصائية الثلاث في كأس العالم 2018 بعد تأخره بنتيجة 1-0

وشهدت المباراة أجواء حماسية خاصة في ظل تأخر كرواتيا الذي تحول إلى فوز بإصرار اللاعبين وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني الإضافي.

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