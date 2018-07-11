بالصور .. كرواتيا تفاجيء إنجلترا وتتأهل لنهائي المونديال
انتهت مباراة انجلترا، وكرواتيا، اليوم الأربعاء، بفوز كرواتيا بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات الدور قبل النهائي من مونديال روسيا.
وبدأ التسجيل في المباراة النجم الإنجليزي كيران في الدقيقة الـ 5 من عمر المباراة، بينما تعادل لكرواتيا اللاعب إيفان في الدقيقة 68 ، وفي الشوط الإضافي الثاني أحرز ماريو هدف التقدم لكرواتيا في الدقيقة 109.
وبهذه النتيجة ضمن منتخب كرواتيا التأهل للنهائي ليواجه المنتخب الفرنسي، بينما يواجه انجلترا منتخب بلجيكا حيث يتنافسا على المركز الثالث والرابع.
فهد[ عدد التعليقات: 1369 ] نشر منذ 18 ساعة
كرواتيا ستأخذ الكأس
نوير[ عدد التعليقات: 891 ] نشر منذ 18 ساعة
مبروك الفوز
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9475 ] نشر منذ 18 ساعة
مبرووك لعيال كوليندا☺😁
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1237 ] نشر منذ 16 ساعة
مبرووووووووووووووووك،،
للكروات وعشاق الكروا TEA..