تعليق ” كبار العلماء ” على حادث إطلاق إرهابيين النار على نقطة أمنية في بريدة

عادل الحربي (صدى):

علقت هيئة كبار العلماء على الحادث الإرهابي الذي شهدته القصيم والذي اسفر عن استشهاد رجل أمن ومقيم ، سائلة الله أن يقطع دابر هؤلاء الإرهابيين، وأن يجزي خيرًا رجال الأمن ليقظتهم وحراستهم.

وقالت الهيئة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع ” تويتر ” : ” نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد سليمان بن عبدالعزيز العبداللطيف، والمقيم، بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته ” .

وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية قد صرّح بأنه عند الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة من عصر يوم الأحد الموافق 24 / 10 / 1439هـ تعرضت نقطة الضبط الأمني المتمركزة في طريق بريدة الطرفية بمنطقة القصيم إلى إطلاق نار من ثلاثة إرهابيين يستقلون سيارة من نوع ” هونداي النترا ” موديل 2018، وقد اقتضى الموقف التعامل معهم بالمثل مما نتج عنه مقتل اثنين من الإرهابيين وإصابة الثالث ونقله إلى المستشفى، فيما استشهد الرقيب أول سليمان عبدالعزيز العبداللطيف، ومقيم من الجنسية البنجلاديشية.

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