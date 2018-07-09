بالفيديو.. الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزة الإرهابيين في القصيم

سالم المطيري(صدى):

وثق مقطع فيديو وجود كم الأسلحة الناتجة عن إحباط العملية الإرهابية بمنطقة القصيم، مبينًا وجود كمية كبيرة من الذخائر الحية.

وكان قد صرّح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه في عصر يوم الأحد الموافق 24 / 10 / 1439هـ تعرضت نقطة الضبط الأمني المتمركزة في طريق بريدة الطرفية بمنطقة القصيم إلى إطلاق نار من ثلاثة إرهابيين يستقلون سيارة من نوع “هونداي النترا” موديل 2018.

وتم مقتل اثنين من الإرهابيين وإصابة الثالث ونقله إلى المستشفى، فيما استشهد الرقيب أول سليمان عبدالعزيز العبداللطيف، ومقيم من الجنسية البنجلاديشية.

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