المتحدث الأمني: استشهاد رجل أمن ومقيم بعد إطلاق إرهابيين النار على نقطة أمنية في بريدة
شهدت نقطة الطرفية الأمنية شرق محافظة بريدة بالقصيم، مساء اليوم، محاولة مجموعة من الإرهابيين القيام بعمل إرهابي.
ونتج عن ذلك استشهاد رجل أمن وإصابة شخص، إضافة إلى مقتل عدد من الإرهابيين، وذلك خلال المحاولة التي استهدفت نقطة أمنية بالقرب من سجن القصيم.
تحديث:
صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة من عصر يوم الأحد الموافق 24 / 10 / 1439هـ تعرضت نقطة الضبط الأمني المتمركزة في طريق بريدة الطرفية بمنطقة القصيم إلى إطلاق نار من ثلاثة إرهابيين يستقلون سيارة من نوع ” هونداي النترا ” موديل 2018، وقد اقتضى الموقف التعامل معهم بالمثل مما نتج عنه مقتل اثنين من الإرهابيين وإصابة الثالث ونقله إلى المستشفى، فيما استشهد الرقيب أول / سليمان عبدالعزيز العبداللطيف، ومقيم من الجنسية البنغلاديشية.
وقد باشرت الجهات الأمنية إجراءات الضبط الجنائي للجريمة التي لا تزال محل المتابعة الأمنية، وسيتم الإعلان عما يستجد في ذلك إن شاء الله. والله الهادي الى سواء السبيل.
فهد[ عدد التعليقات: 1241 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمك يا شهيد في الحنة ان شاء الله
فيصل[ عدد التعليقات: 767 ] نشر منذ 1 ساعة
الله ينتقم من الارهابيين الخونة
الى جهنم وبئس المصير
نوير[ عدد التعليقات: 358 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمه شهيدنا البطل الذي ضحى من اجلنا
ويحفظ كل رجال الامن
الجوهرة[ عدد التعليقات: 358 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمه ويغفرله ويحتسبه من الشهداء ان شاء الله
ابو طيف[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 1 ساعة
انا لله وانا اليه راجعون
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون
صدق الله العظيم
نوير[ عدد التعليقات: 358 ] نشر منذ 60 دقيقة
الله يرحمه في الجنة ان شاء الله يا شهيد
تركي[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 58 دقيقة
الله ياخدهم ها الارهابيين الذين يريدون النيل من امننا
حسبي الله ونعم الوكيل
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2440 ] نشر منذ 57 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل .. والله يكفينا شرهم
نهى[ عدد التعليقات: 358 ] نشر منذ 55 دقيقة
نسأل الله ان يحمي المملكة ويرحم كل شهيد
مليكة[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 54 دقيقة
الله ينتقم منهم ويحمي رجالنا الشجعان يارب العالمين
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30215 ] نشر منذ 47 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
الواقع[ عدد التعليقات: 6320 ] نشر منذ 41 دقيقة
افعالكم أيها الارهابين والقتلة الحزبين الخونة والعملاء لأن تمر مرور الكرام والسعوديين لديهم القدرة كاحكومة وشعب على مواجهتكم وقطع رووسكم العفنة ياعمي الشرف والمرجلة
القرشي[ عدد التعليقات: 2250 ] نشر منذ 28 دقيقة
هذولي الخلايا النائمة التابعة للجماعات الإرهابية وموجودين في جميع دول العالم وليس عندنا فقط
يتحركون مابين فترة وأخرى هنا وهناك يستهدفون فيها رجال الأمن او يقومون بتفجير محدود في مكان
ما وقصدهم من وراء ذلك هو إرسال رسائل بأنهم لا يزالون موجودون فالحذر كل الحذر منهم لأنهم يعيشون
بيننا ويسيرون ربما في مكان ما بجانبنا ونحن لا ندري عنهم أسأل الله أن يخلص البلاد والعباد منهم وأن
يكفينا شرورهم ومكائدهم إنه ولي ذلك والقادر عليه .
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1756 ] نشر منذ 10 دقائق
رحمة الله عليهم وتقبلهم شهداء وصبر ذويهم
والويل لكل ارهابي قتل نفس معصومة