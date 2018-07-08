المتحدث الأمني: استشهاد رجل أمن ومقيم بعد إطلاق إرهابيين النار على نقطة أمنية في بريدة

طلال الضوي (صدى):

شهدت نقطة الطرفية الأمنية شرق محافظة بريدة بالقصيم، مساء اليوم، محاولة مجموعة من الإرهابيين القيام بعمل إرهابي.

ونتج عن ذلك استشهاد رجل أمن وإصابة شخص، إضافة إلى مقتل عدد من الإرهابيين، وذلك خلال المحاولة التي استهدفت نقطة أمنية بالقرب من سجن القصيم.

تحديث:

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة من عصر يوم الأحد الموافق 24 / 10 / 1439هـ تعرضت نقطة الضبط الأمني المتمركزة في طريق بريدة الطرفية بمنطقة القصيم إلى إطلاق نار من ثلاثة إرهابيين يستقلون سيارة من نوع ” هونداي النترا ” موديل 2018، وقد اقتضى الموقف التعامل معهم بالمثل مما نتج عنه مقتل اثنين من الإرهابيين وإصابة الثالث ونقله إلى المستشفى، فيما استشهد الرقيب أول / سليمان عبدالعزيز العبداللطيف، ومقيم من الجنسية البنغلاديشية.

وقد باشرت الجهات الأمنية إجراءات الضبط الجنائي للجريمة التي لا تزال محل المتابعة الأمنية، وسيتم الإعلان عما يستجد ‏في ذلك إن شاء الله. والله الهادي الى سواء السبيل.