الخادمة الأثيوبية قتلت الطفلة ” نوال ” بطعنات في البطن والوجه والرقبة

حمود العنزي(صدى):

كشفت التقارير الطبية عن الجريمة البشعة التي قامت بها الخادمة الأثيوبية في حق الطفلة ” نوال ” التي قتلتها وأصابت شقيقها، في حي لبن بالرياض.

وأوضحت التقارير الطبية أن الخادمة سددة عدة طعنات في جسد الطفلة نوال حتى أردتها قتيلة، حيث تلقت الطفلة الطعنات في البطن والوجه والرقبة والعين وتحت العين.

وكانت ظهرت هوية الخادمة الإثيوبية التي قتلت الطفلة ” نوال ” وأصابت شقيقها ” علي ” ، حيث تبيَّن أن الخادمة تدعى فاطمة محمد اصفاو، وقد تم نشر صورة لها.

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