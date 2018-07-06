الخادمة الأثيوبية قتلت الطفلة ” نوال ” بطعنات في البطن والوجه والرقبة
كشفت التقارير الطبية عن الجريمة البشعة التي قامت بها الخادمة الأثيوبية في حق الطفلة ” نوال ” التي قتلتها وأصابت شقيقها، في حي لبن بالرياض.
وأوضحت التقارير الطبية أن الخادمة سددة عدة طعنات في جسد الطفلة نوال حتى أردتها قتيلة، حيث تلقت الطفلة الطعنات في البطن والوجه والرقبة والعين وتحت العين.
وكانت ظهرت هوية الخادمة الإثيوبية التي قتلت الطفلة ” نوال ” وأصابت شقيقها ” علي ” ، حيث تبيَّن أن الخادمة تدعى فاطمة محمد اصفاو، وقد تم نشر صورة لها.
اقرأ ايضًا:
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50048 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
,, ربنا ينتقم من كل ظالم ,,
طلال[ عدد التعليقات: 1712 ] نشر منذ 42 دقيقة
لعنه عليهم. والاهمال من الام
ماجد[ عدد التعليقات: 1616 ] نشر منذ 41 دقيقة
ياوزارة العمل. .أما أن الأوان أن توقفو الاستقدام من بلد الإجرام إثيوبيا.
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 994 ] نشر منذ 40 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله .. نسأل الله العافية .. العجيب انه بعض الناس مازالوا يستقدمون الأثيوبيات رغم كثرة جرائمهم ..!
الله يرحم الطفلة ويشفي اخوها ويصبر أهلهم ..
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 947 ] نشر منذ 39 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل .. الله يجعلها شفيعة لاهلها الله ويصبر اهلها على مصيبتهم .. ينااااس اتركوا العماله الاثيوبيه والله انهم قنابل موقوته اوقفوا التعامل معهم لا تعرضون بيوتكم للكوراث خاصة الهاربات والمتخلفات والله مصيببه ما يحصل للاطفال بسببهن ..
همس[ عدد التعليقات: 586 ] نشر منذ 27 دقيقة
كل من ادخل خادمه اثيوبيه لبيته فهو غاش لرعيته كل جرائم القتل التي نسمع عنها ولم نتعض الاتخافوا الله في أبنائكم “كلكم مسؤول ومسؤول عن رعيته” حسبنا الله ونعم الوكيل..
شجون[ عدد التعليقات: 828 ] نشر منذ 27 دقيقة
اما آن الاوان لإيقاف استقدام العاملات الاثيوبيات
طز في العلاقات السياسة مع دولة اجرامية تستهدف الأطفال
عمار[ عدد التعليقات: 586 ] نشر منذ 26 دقيقة
نأمل منُ معالي وزير العمل منع استقدام هذا الجاليه من العمل داخل المملكة حفاطاً على ارواح ابنائنا..
شمس[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 26 دقيقة
ياربي ارحم بنتهم واشفي ولدهم
وصبرهم ياكريم ربي اربط على قلوبهم
محمد[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 25 دقيقة
شغالين تهجم وسب على الوالدين هذا مقدر ومكتوب ولن يحزن على فراقهم غيرهم جبر الله قلوبهم وألهمهم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون وأسأل الله أن يكفينا فيهم بما شاء ولا حول ولا قوه الا بالله
طاهر[ عدد التعليقات: 1616 ] نشر منذ 25 دقيقة
هذي الجنسيه من يوم ما بدأ استقدامهم لم تنتهي جرائمهم وحتى الآن لم يمنع استقدامهممم حسبنا الله في مسؤول مقصر بخدمة شعب ووكل بخدمتهمممم