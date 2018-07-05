الطبيب المعالج للطفل ضحية الخادمة الإثيوبية يكشف تفاصيل حالته الصحية

علي القحطاني(صدى):

كشف الطبيب المعالج لحالة الطفل “على القرني ” 14 عاماً ، ضحية إجرام الخادمة الإثيوبية، تفاصيل وضعه وحالته الصحية.

قال استشاري جراحة الإصابات والحالات الحرجة بالمدينة الطبية بجامعة الملك سعود بالرياض لقناة العربية اليوم الدكتور أحمد البريكان إنه حضر الطفل علي قبل يومين للطوارئ وكان في حالة حرجة جدا ومصابا بعدة طعنات وفورها تم تفعيل فريق الإصابات المتواجد في المدينة الطبية.

وأضاف الدكتور البريكان بأنه طرأ بالأمس تحسن على حالته الطبية وأصبح التنفس لديه بشكل طبيعي وأفاق من الغيبوبة وتحدث مع الأطباء ومع أهله وتم إزالة أنبوب التنفس عنه، مع تحسن الضغط ووظائف القلب.

وأكد أن المصاب مازال بالعناية المركزة لأن الإصابات التي لحقت به شديدة لاحتمالية أن تحدث لديه مضاعفات في أي وقت وعن الإصابة التي كانت تهدد حياته بشكل كبير.