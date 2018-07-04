بالصور..تفاصيل جديدة حول مقتل طفلة وطعن شقيقها على يد خادمة إثيوبية

عادل الحربي (صدى):

مازالت تفاصيل جديدة تنكشف مع مرور الوقت حول الواقعة البشعة،التي هزت الرياض، بعدما أقدمت خادمة إثيوبية على قتل طفلة وطعن شقيقها الذي تعرض لإصابات بالغة أدت لنقلة إلى العناية المركزة.

وروى عم الضحية تفاصيل جديدة في الواقعة، موضحًا كيفية ارتكاب الخادمة لجريمتها بطعن الفتاة الصغيرة عدة طعنات قاتلة، فضلا عن إصابة شقيقها.

وأوضح العم أن الجانية كانت تعمل لدى جدة الأطفال لأمهم في محافظة بيشة وتم إرسال الخادمة إلى والدة الأطفال التي تقيم بمدينة الرياض لترحيلها إلى بلدها إثيوبيا بسبب انتهاء عقد عملها وفقا لوسائل محلية .

وقال : ” وصلت الخادمة قبل نحو 10 أيام إلى منزل العائلة بمنزلهم في حي لبن في العاصمة الرياض وتم تسليمها جميع مستحقاتها المالية، ومع اقتراب موعد رحلة الخادمة ذهبت والدة الأطفال “نوال” و”علي” صباح أمس إلى مقر عملها بالمستشفى – تعمل ممرضة – وفي وقت غياب والدة الأطفال وتحديداً في فترة ما قبل ظهر يوم أمس دخلت الخادمة إلى المطبخ وبدأت بالبكاء والتمتمة بكلام غير مفهوم، حيث دخل عليها الطفل “علي” وبسؤالها عن سبب بكائها لم تتجاوب معه ” .

وأضاف : ” عقب ذلك توجهت الطفلة إلى صالة منزلهم فيما توجه شقيقها إلى غرفته وفجأة وبدون سابق إنذار خرجت الخادمة من المطبخ وهي تحمل سكيناً وأمسكت بالطفلة وبدأت بطعنها حتى الموت ” .

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