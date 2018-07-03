في جريمة بشعة هزت الرياض.. وافدة تقتل طفلة وتطعن شقيقها الأكبر

حمود العنزي (صدى):

في واقعة بشعة، هزت الرياض، أقدمت خادمة إثيوبية على قتل طفلة وطعن شقيقها الذي تعرض لإصابات بالغة أدت لنقلة إلى العناية المركزة.

وفي التفاصيل ، قامت الخادمة التي تعمل في إحدى البنيات بشارع النصر في حي لبن؛ بقتل فتاة تبلغ 10 أعوام وإصابة شقيقها 13 عامًا؛ حيث قام الجيران بإبلاغ الدفاع المدني فور سماع صيحات الاستغاثة والهلع من الطفلين.

وكسر الدفاع المدني الأبواب ، وتبين وفاة الطفلة بعمر ١٠ سنوات، وإصابة أخيها ١٣ عاماً، فيما أغلقت الخادمة على نفسها في إحدى الغرف، وتم القبض عليها ونقل المصاب للمستشفى.