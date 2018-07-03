في جريمة بشعة هزت الرياض.. وافدة تقتل طفلة وتطعن شقيقها الأكبر
في واقعة بشعة، هزت الرياض، أقدمت خادمة إثيوبية على قتل طفلة وطعن شقيقها الذي تعرض لإصابات بالغة أدت لنقلة إلى العناية المركزة.
وفي التفاصيل ، قامت الخادمة التي تعمل في إحدى البنيات بشارع النصر في حي لبن؛ بقتل فتاة تبلغ 10 أعوام وإصابة شقيقها 13 عامًا؛ حيث قام الجيران بإبلاغ الدفاع المدني فور سماع صيحات الاستغاثة والهلع من الطفلين.
وكسر الدفاع المدني الأبواب ، وتبين وفاة الطفلة بعمر ١٠ سنوات، وإصابة أخيها ١٣ عاماً، فيما أغلقت الخادمة على نفسها في إحدى الغرف، وتم القبض عليها ونقل المصاب للمستشفى.
فهد[ عدد التعليقات: 1132 ] نشر منذ 4 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله هذي مؤكد مجنونة او ما شبه ذلك
فيصل[ عدد التعليقات: 649 ] نشر منذ 4 ساعات
اعدموها ها المجرمة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49833 ] نشر منذ 4 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1535 ] نشر منذ 4 ساعات
متى تتعلموا الدرس….؟
القتل عند الأحباش عادي …قبل اسبوع قتلوا ضابط بالجنوب… الحل الوحيد حضر هذه الجنسيه وترحيل مخالفيها
نوير[ عدد التعليقات: 274 ] نشر منذ 4 ساعات
معك حق اخي نجر
هذا اقل عقاب لهم
نهى[ عدد التعليقات: 274 ] نشر منذ 4 ساعات
الله ينتقم منها على ما فعلت ها المجرمة
الجوهرة[ عدد التعليقات: 138 ] نشر منذ 4 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله وكيف حال الطفل ها الحين
ناصر[ عدد التعليقات: 274 ] نشر منذ 4 ساعات
والله اعدامها مو كفاية على ها الجرم
ابو طيف[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 4 ساعات
وين اهل ها الاطفال تاريكنهم معها
qlq[ عدد التعليقات: 2868 ] نشر منذ 4 ساعات
hg
لا حول ولا قوة الابالله
الله يصبر اهلهم
…….[ عدد التعليقات: 197 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يرحمها ويصبر امها حسبي الله عليها وش ذنب الأطفال دعواتكم لوالدتهم محتاجه منكم الدعاء لها 💔💔💔
الحربي بلس[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
في حي العوالي بمنطقة المدينة المنورة
يوجد عدد من الاثيوبيات الهاربات في من جميع مناطق المملكه ويعملون في المنازل فترة الاسبوع ما عدا الجمعة ويوجد ساءقين اثيوبين نظاميين وهم من يقومون بتوصيلهم الى الزباءن
ومدعومين بقوة من المتسترين وعلى مراى من الناس
يملكون الساءقين سيارات يارس واكسنت اغلبها سيارات صغيرة ويتصيدون الاثيوبيات النظاميات ويقومون باغراءهم بالمال لكي يضموها لديهم
انا لا اعرف كيف ابلغ عليهم وهم جدا حذرين حذرين عندهم علاقات قوية جدا في وصول البلاغ لديهم في حال تم ابلاغي
نرجو من لديه خبرة في هذا المجال توجيهي كيف يكون البلاغ علما باني ساكن بجوارهم
ابويوسف[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
ﻻ حَــول وَلَا قُــوَّة إِلَّا بِاَلله الـعـلـي الْـعَـظِـيــمَ
ﻻ حَــوْل وَلَا قُــوَّة إِلَّا بِاَلله الـعـلـي الْـعَـظـيــمَ
ﻻ حَــول وَلَا قُــوَّة إِلَّا بِاَلله الـعـلـي الْـعَـظِـيــمَ
ﻻ حَــوْل وَلَا قُــوَّة إِلَّا باَلله الـعـلـي الْـعَـظِـيــمَ
المر[ عدد التعليقات: 1498 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم ———-ليش مخلين الاطفال معها تجيهم حالات هياج الحذر منهم
سعودي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 36 دقيقة
ليش قتلة هالخادمة الطفلة هل سوء معاملة ربة الاسرة للخادمة ام الابناء يعاملوا الخادمة بسوء هناك اسباب لابد معرفتها ومعالجتها بالطرق العلمية وهل الخادمة مريضة نفسيه وتم ارسالها للعمل بمملكتنا
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3524 ] نشر منذ 19 دقيقة
ياقلبي قلبهم 💔الله يربط على قلب امهم وحسبي الله ونعم الوكيل
تعقيبا للأخ الكريم الحربي دام حذرين ويتم وصول البلاغ لهم أظن والله اعلم تعاملهم مع الجن والشعوذة وغيرها من ها الأمور ناس مالهم حل غير انه لحدن يدخلهم بيته وبس
تقبل مروري
ابو زيد[ عدد التعليقات: 2366 ] نشر منذ 15 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل
يجب ايقاف الاستقدام فورا من دولة الاجرام اثيوبيا وترحيل جميع الاثيوبيين المجرمين حفاظا على ارواح وسلامة المواطنين