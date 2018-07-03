فرحة ممرضة تتحول إلى مأساة والسبب خادمة اثيوبية

سعيد العجل(صدى):

كانت أقدمت خادمة إثيوبية على قتل طفلة وطعن شقيقها الذي تعرض لإصابات بالغة أدت لنقلة إلى العناية المركزة بشارع النصر في حي لبن، بالرياض، صباح اليوم الثلاثاء.

و علمت ” صدى ” من مصادرها بأن والدة الطفلان كانت تستعد للاحتفال باليوم العالمي للتمريض في إحدى مستشفيات العاصمة كونها تعمل ممرضة قبل أن يصلها الخبر المفجع قبل الظهر لتصاب بانهيار عصبي من هول الصدمة قبل أن تستقر حالتها .

يشار إلى أن الجهات الأمنية ألقت القبض على الخادمة في مكان الجريمة والتى لم تعرف اسبابها بعد، وسنوافيكم بالتفتصيل.

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