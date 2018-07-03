فرحة ممرضة تتحول إلى مأساة والسبب خادمة اثيوبية
كانت أقدمت خادمة إثيوبية على قتل طفلة وطعن شقيقها الذي تعرض لإصابات بالغة أدت لنقلة إلى العناية المركزة بشارع النصر في حي لبن، بالرياض، صباح اليوم الثلاثاء.
و علمت ” صدى ” من مصادرها بأن والدة الطفلان كانت تستعد للاحتفال باليوم العالمي للتمريض في إحدى مستشفيات العاصمة كونها تعمل ممرضة قبل أن يصلها الخبر المفجع قبل الظهر لتصاب بانهيار عصبي من هول الصدمة قبل أن تستقر حالتها .
يشار إلى أن الجهات الأمنية ألقت القبض على الخادمة في مكان الجريمة والتى لم تعرف اسبابها بعد، وسنوافيكم بالتفتصيل.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49823 ] نشر منذ 54 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الله يرحم اولادها ويحسن عزاها ويربط على قلبها ,, آمين ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49823 ] نشر منذ 54 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الله يرحم اولادها ويحسن عزاها ويربط على قلبها ,, آمين ,,
فهد[ عدد التعليقات: 1129 ] نشر منذ 53 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
وليش عملت هيك ها المجرمة
فيصل[ عدد التعليقات: 646 ] نشر منذ 52 دقيقة
والله كان لازم تنهار الام لا تتحمل شئ في اولادها
الجوهرة[ عدد التعليقات: 273 ] نشر منذ 52 دقيقة
الله يصبرك يارب ويكون بعونك
نهى[ عدد التعليقات: 273 ] نشر منذ 51 دقيقة
الله يكون معك اختي ويشفيلك ابنك ويصبرك على فراق بنتك يارب
ابو طيف[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 50 دقيقة
يجب أن تقتل ها المجرمة القصاص منها هو من يثلج قلب ها الام
مليكة[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 50 دقيقة
والله يا اختي احزننا الخبر كثيرا الله يكون معك
خلود[ عدد التعليقات: 62 ] نشر منذ 49 دقيقة
بقدر موقفك جدا ولكن ما كان بصير تتركي ابنائك مع حد غير موثوق
تركي[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 48 دقيقة
لهيك مو مستحب العمل للمرأة حتى تكون حد ابنائها
qlq[ عدد التعليقات: 2849 ] نشر منذ 46 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 141 ] نشر منذ 27 دقيقة
مسلسل القتل من الخادمات متواصل.
والشعب السعودي ف الاستقدام مواصل..
ايام ونسمع ضحية اخرى..
والفترة هذي تعتير فاصل.