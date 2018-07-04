نائب ” بلدي مكة ” يُهدي صاحبة السيارة المحترقة أخرى جديدة

نايف السالم(صدى):

على خلفية حادث احتراق سيارة مواطنة أمام منزلها بالجموم، والذي تابعت ” صدى ” تفاصيله لحظة بلحظة، قرر نائب رئيس المجلس البلدي بمكة المكرمة ، فهد الروقي، إهداء سيارة للمواطنة سلمى البركاتي صاحبة السيارة المحترقة.

وأوضح الروقي أن تبرعه للمواطنة بسيارة حديثة جاء بعد دراسة حالة أسرتها، والتي تعيش ظروفًا مالية صعبة، فضلاً عن أن المواطنة تعد العائل والمعين لأبويها المسنيْن، وزوجها المسن أيضًا.

وأشار إلى أن مثل هذه الحالات هي الأولى بالمساعدة والدعم، وهي المستفيدة في المقام الأول للسماح بقيادة السيارة نظرًا لعدم وجود العائل.

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