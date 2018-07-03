بعد ارتفاع أسعار الألبان.. حماية المستهلك: استبدل السلعة
نصحت جمعية حماية المستهلك، المستهلكين الرافضين لرفع أسعار منتجات الألبان من شركة المراعي، إلى استبدال السلعة.
وقالت الجمعية في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” السوق واسع والخيارات موجودة إذا زادت أسعارها استبدلها بغيرها ” .
ورفعت شركة المراعي لمنتجات الألبان، أسعار منتجاتها، اليوم الاثنين، الأمر الذي رفضه المستهلكون وشنَّوا هجومًا واسعًا على الشركة.
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qlq[ عدد التعليقات: 2794 ] نشر منذ 7 ساعات
الكلام اعلاه ينطبق ع الكهرباء
ياسعادة حماية المستهلك
qlq[ عدد التعليقات: 2794 ] نشر منذ 7 ساعات
الكلام اعلاه ينطبق ع الكهرباء
ياسعادة حماية المستهلك
فيصل[ عدد التعليقات: 613 ] نشر منذ 7 ساعات
نحن راح نقاطع ما راح نستبدل
نوير[ عدد التعليقات: 240 ] نشر منذ 7 ساعات
والله يا اخي الشركة نفسها تعرف انها غير ومختلفة
نوير[ عدد التعليقات: 240 ] نشر منذ 7 ساعات
والله يا اخي الشركة نفسها تعرف انها غير ومختلفة
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30350 ] نشر منذ 7 ساعات
شركة المراعي مثلها مثل غيرها
فرضت عليها رسوم وضرائب
فمن حقها ترفع السعر لتعويض النقص
ليش زعلانين
تشترون كوب القهوة ب18ريال ومافيه الا قطرتين
في قاع الكوب
وتزعلون من ريال ولا ريالين
زيادة في الألبان ولا البنزين
ننثر الهيل تحت رجول الضيفان ونطبخ الدراهم في براد الشاهي
ونأكل الناقة فلوس ونلبسها الذهب
ونحط لكل شخص واحد صحن ذبيحة قدامه لحاله
وش تبون بعد
حن سبب نفوسنا
ونستاهل عقوبة الله😐
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30350 ] نشر منذ 7 ساعات
وأعيد وأكرر
الي مو عاجبه يشتري له بقرة🐄
ويحلبها عنده في البيت😐