بعد ارتفاع أسعار الألبان.. حماية المستهلك: استبدل السلعة

علي القحطاني(صدى):

نصحت جمعية حماية المستهلك، المستهلكين الرافضين لرفع أسعار منتجات الألبان من شركة المراعي، إلى استبدال السلعة.

وقالت الجمعية في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” السوق واسع والخيارات موجودة إذا زادت أسعارها استبدلها بغيرها ” .

ورفعت شركة المراعي لمنتجات الألبان، أسعار منتجاتها، اليوم الاثنين، الأمر الذي رفضه المستهلكون وشنَّوا هجومًا واسعًا على الشركة.

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