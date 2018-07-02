بعد ارتفاع منتجات المراعي.. نشطاء يدعون إلى مقاطعتها

حمود العنزي(صدى):

أعلنت شركة المراعي للألبان، أكبر شركة ألبان في العالم ومقرها المملكة، عن رفع أسعار بعض منتجاتها، وذلك عبر بيان رسمي لها على حسابها الرسمي على ” تويتر ” .

ودعا نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة شركة المراعي عقب ذلك القرار، من خلال تدشين هاشتاجي على ” تويتر ” يحملان عنواني ” مقاطعه المراعي ” ، و ” ارتفاع اسعار الالبان ” .

وقال حساب باسم ” أبو محمد ” قائلًا: ” مقاطعة مثل هذة الشركة وغيرها ولمدة أسبوع كافية لإلزامهم بتخفيض السعر وليس الرفع !! نبي همة وصمود وعزم في وجه الجشع ؟ كفى كفى!! المواطن يجب ان يكون واعي ” .

وأضاف ” بندر عطيف ” : ” من اليوم أعلن مقاطعة هذه الشركة وكل من يستهدف دخل المواطن البسيط في أبسط السلع الغذائية وهذه المقاطعة لو نجحت من جميع أطياف المجتمع فهي خطوة نحو إلزام هذه الشركات الجشعة بتخفيض السعر وليس رفعه.. لذلك نبي همتكم وصمودكم وعزمكم في وجه هذه الشركات ” .

وأشار حساب يحمل اسم ” أبو راكان ” إلى: ” لو استخدمنا ثقافة مقاطعة الشركات التي ترفع الأسعار بدون مبرر ما كان تم استغلال المواطن بالشكل هذا .ذهب الناس إلى عمر بن الخطاب ” رضي الله عنه ” يشكون إليه ارتفاع سعر اللحم . فقال: ارخصوه انتم .قالوا: كيف؟ قال:( اتركوه لهم ) ” .

وتابع حساب ” عبد الاله العبودي ” : ” لا تقوم شركة بإجراء أي تغيير بالسعر إلا بعد دراسة رد فعل العميل و تأثيره الزمني على المبيعات. وبناءً عليه يتم خفض الإنتاج وعمل خطة لتقليل التأثير. فالانفعالات المؤقتة مدروسة ومتوقعين المقاطعة المؤقتة عند رفع السعر. ” ، مضيفًا: ” فالحل: الاستمرار بالمقاطعة مدة أطول من توقعاتهم ” .

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