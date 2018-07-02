شركة المراعي ترفع أسعار بعض منتجاتها

نايف السالم(صدى):

كشفت شركة المراعي للألبان، أكبر شركة ألبان في العالم ومقرها المملكة،عن رفع أسعار بعض منتجاتها، وذلك عبر بيان رسمي.

وأكدت” المراعي ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” على التزامها بتقديم منتجات عالية الجودة بسعر عادل لجميع المستهلكين وتضمن جودة المنتج وفي متناول المستهلكين.

وأوضحت الشركة أسباب رفع الأسعار، قائلةً: ” بعض أسعار منتجات الألبان ارتفعت نتيجة لارتفاع تكاليف الانتاج المتمثلة في الطاقة والنقل واستيراد الأعلاف والأيدي العاملة ” .