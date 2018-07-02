شركة المراعي ترفع أسعار بعض منتجاتها
كشفت شركة المراعي للألبان، أكبر شركة ألبان في العالم ومقرها المملكة،عن رفع أسعار بعض منتجاتها، وذلك عبر بيان رسمي.
وأكدت” المراعي ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” على التزامها بتقديم منتجات عالية الجودة بسعر عادل لجميع المستهلكين وتضمن جودة المنتج وفي متناول المستهلكين.
وأوضحت الشركة أسباب رفع الأسعار، قائلةً: ” بعض أسعار منتجات الألبان ارتفعت نتيجة لارتفاع تكاليف الانتاج المتمثلة في الطاقة والنقل واستيراد الأعلاف والأيدي العاملة ” .
طلال[ عدد التعليقات: 1594 ] نشر منذ 9 ساعات
حسبي الله ونعم الوكيل لا يراعوا اللي مقدورتهم قليله
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 897 ] نشر منذ 9 ساعات
الله رحمنا برحمته من هذا الزمان
الزعيم[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 8 ساعات
وليش
هل السوق ما فيه الا المراعي ؟
والله ان هناك منتجات البان في السوق لدينا افضل من المراعي بكثير…
همس[ عدد التعليقات: 498 ] نشر منذ 8 ساعات
اما لو انها شركة خسرانة قلنا معليش يحق لهم لكن شركة ارباحها بالمليارات سنوياً و ترفع الأسعار عشان ماتنزل ارباحها فاعتقد ان المواطن ما ينقصه عنتريات عبثية
بِسْم الله تم المقاطعة
ماجد[ عدد التعليقات: 1472 ] نشر منذ 8 ساعات
ماندري نحصلها منهم والا من المطاعم مع ان اسعار اللحوم والدجاج والارز رخيصه الا ان الطمع والجشع منتشر بشكل مبالغ فيه الى متى.
شجون[ عدد التعليقات: 781 ] نشر منذ 8 ساعات
تم المقاطه من الان الى متى هذا التلاعب والزيادات
عمار[ عدد التعليقات: 498 ] نشر منذ 8 ساعات
علاجها انا نتقاطع منتجاتها
و فيه من الشركات من هم مثلها وافضل منها
وهاالشركه لا يهمها الاجني الارباح بالدرجه الاولى
ملك[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 8 ساعات
مقااااااااطعه 👌🏻
محمد[ عدد التعليقات: 1472 ] نشر منذ 8 ساعات
أنا من منبر عاااجل أعلن مقاطعتي لجميع منتجااااتكم
طاهر[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 8 ساعات
يا شباب المقاطعة هي الحل الوحيد لا ترجون من وزارة التجارة تقف معاكم
شمس[ عدد التعليقات: 1594 ] نشر منذ 8 ساعات
فيه شركة نادك وندى والمزرعة وفيه لبن السيرة ممتاز وطبيعي
#مقاطعة_المراعي مطلب شعبي
تكفون خلونا نأدبهم
ابو ليان[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 8 ساعات
الله يعينهم لازم نوقف مع المراعي لان عندهم عجز
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49724 ] نشر منذ 8 ساعات
وانا معاكم من المقاطعين ,,
qlq[ عدد التعليقات: 2772 ] نشر منذ 8 ساعات
2009
الحمد لله مقاطعهم
الشرقيه. 🌷🌷🌷[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 7 ساعات
خلوها تخيس على ارفف البقالات
هناك بدائل
ماهناك احد يجبرني على شراء منتوجات المراعي
اجعلوها ديكور على ارفف الثلاجات …
مؤدب[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 7 ساعات
افااا يالمراعي حتى انت 🤣🤣🤣🤣🤣 من جد محد أحسن من أحد الكهرباء مو احسن منكم والبنزين والدخان والضرائب شوفوا باقي أحد حنا جاهزين 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
مؤدب[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 7 ساعات
انا أحب السيرة ولو ترتفع السيرة بترك اللبان كلها والله اني تنازلت عن حاجات كثيرة كانت من ابسط حقوقي كمواطن جت على الألبان … على فكرة انا أكتب وانا جالس في الحر بدون مكيف ودرجه الحرارة ٤٤ كلها من الفاتورة و الله يرزقنا الجنه وبرودة الجنه
عبود[ عدد التعليقات: 2016 ] نشر منذ 7 ساعات
والله اني ما ادخل المراعي لبيتي من زمان من يوم رفعو الاسعار اول مره قبل كم سنة ، لكن تعرفون في المغرب الشقيق شركة البان اسمها ( سنطرال ) رفعت الاسعار وقاطعها الشعب وصار لهم الان شهرين وهم مقاطعون والشركة متورطة في خسائر فادحة الشركة تتمنى ترجع الاسعار لكن هناك ضغط عليها من جهات عدة بعدم فعل ذلك ، والشركة بين فكي كماشة بين الناس المقاطعين وبين السلطات اللي تامر بعدم نجاح المقاطعة ولعنو انفسهم على رفع الاسعار واستحمار الناس ، و انقلب السحر على الساحر . وشركة المراعي ما استوعبت الدرس السابق للاسف .
الموسيقار[ عدد التعليقات: 428 ] نشر منذ 7 ساعات
أمر طبيعي ماحدث ..
في ظل ارتفاع اسعار الطاقة ومن ضمنها سعر الكهربا فهذا الناتج . !! وارتفاع اسعار الوقود والايدي العاملة . !!
بدون شك الضحية المواطن ذو الدخل المحدود والاقل ..
وهذا مما ينذر بمستقبل سيزيد فيه عوامل سلبيه كثيره .
اللهم كن في عون كل من ضاقت عليه السبل ..
ابو احمد[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 6 ساعات
اللهم من عسر وضيق على مسلم فعسر وضيق عليه واجعل الدائرة تدور عليه ……………. ضيقوا على عباد الله
ايش بقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى وما ارتفع
كلش في العالي كلش في العالي كلش في العالي
حسبنا ونعم الوكيل
ابو احمد[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 6 ساعات
اللهم من عسر وضيق على مسلم فعسر وضيق عليه واجعل الدائرة تدور عليه ……………. ضيقوا على عباد الله
ايش بقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى وما ارتفع
كلش في العالي كلش في العالي كلش في العالي
حسبنا ونعم الوكيل
ابو احمد[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 6 ساعات
حسبنا الله ونعم الوكيل
ابن المملكة[ عدد التعليقات: 2334 ] نشر منذ 5 ساعات
نرجوا ان يكون الشعب مثقف وواعي وعليكم في المقاطعة وهي التي تأتي بالنتيجة السريعة دعوا منتجات شركة المراعي تخيس وتنتهي صلاحيتها وتخسر حتى تعرف قيمة وافعال المواطن السعودي وتترك الطمع والجشع والاستغلال رغم غشهم في منتجاتهم بأضافة البودرة والماء الى الالبان
ابو زيد[ عدد التعليقات: 2334 ] نشر منذ 5 ساعات
مقاطعة مقاطعة مقاطعة مقاطعة مقاطعة مقاطعة مقاطعةومقاطعة
زين العابدين[ عدد التعليقات: 2334 ] نشر منذ 5 ساعات
يوجد البديل وهو افضل من المراعي بكثير مثل نادك الصافي ندى السيرة وغيرها
abdul[ عدد التعليقات: 1378 ] نشر منذ 4 ساعات
المقاطعة تحتاج الجد والصبر لا لأسبوع وأسبوعين. أوشهر وشهرين، بل لعدة سنوات. شوفو الكنيسة المشيخية PRESBYTERIAN CHURCH في أمركا سحبت جميع أموالها من الإستثمار في شركة المعدات الثقيلة كاتَرْ بِلّارْ فضلا علي سحبها مبلغ ٢١ مليون دولار من الإستثمار داخل إسرئيل ، والسبب رفض الشركة إيقاف بيع معداتها الثقيلة ، البلدوزرات والجرافات وغيرها التي تدمّر منازل العرب وأشجارهم الزيتونية ومزارعهم بواسطة الإحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية ، وأيضا بسبب تدمير إسرائيل منازل وحقول العرب وبناء مستوطنات صهيونية محلها. والآن توسّعت دائرة مقاطعة الامركان لشركة CATERPILLAR حتي صارت مؤسسات إستثمارية وبلديات مثل مدينة بورتلاند تحث المواطنين والشركات المقيمة في تلك المدينة مقاطعة تامة لشراء معدات كاتربلار او الإستثمار في صندوقها وسحب أموالهم من جميع الشركات الإسرائيلية . ونري المتصهينون العرب يتسابقون في الركوع للنتن ياهو حتي يَرضَي عنهم. يا مقلب القلوب نشكرك ونحمدك أن صبّحتنا علي الإسلام، ونسألك أن لا تمسينا مُتنصّرين أو مُتصهينين أو مُتمجْوسين
الروقي[ عدد التعليقات: 342 ] نشر منذ 4 ساعات
اصلا كلها هالرؤية عبارة عن زيادة أسعار في كل شيء كذلك ضرايب ورسوم أيضاً لكن تاكلونها حبه حبه وانتم راضين هذه هي الحقيقه والايام القادمه ستثبت ذلك .. وعذرهم ان الجوده كويسه وكذا هي هي نفسها ايام الملك عبدالله نفس الجوده نفس الشركة ونفس كل الشركات لكن الان زيادة أسعار ….
لتحقيق التطور ورؤية 2030
ابو زيد[ عدد التعليقات: 2334 ] نشر منذ 4 ساعات
((((((((((((((((( مقاطعة )))))))))))))))))
ابن المدينة[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ 3 ساعات
الله لا يبارك لكم ولا تشوفون الراحة و إن شاءالله اقرا خبر افلاسكم … ليه هذه الزيادة … هلى كبرت العبوات هل سويت شي جديد .. حسبي الله ونعم الوكيل ..
ابو زيد[ عدد التعليقات: 2334 ] نشر منذ 18 دقيقة
(((((( مقاطعة ))))))
ابن المملكة[ عدد التعليقات: 2334 ] نشر منذ 13 دقيقة
طمع وجشع واستخفاف بعقول الناس الحل عندكم بمقاطعة منتجاتهم وتأديبهم
حسين[ عدد التعليقات: 2334 ] نشر منذ 8 دقائق
المقاطعة مطلب شعبي والله العظيم لو تمت المقاطعة بجدية وبشكل دائم وصحيح غير يأخذوا درس قوي وخسارة لم يتوقعوها من الشعب ويحسبوا الف حساب عند رفع الاسعار مرة اخرى
اخوبدوه[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 4 دقائق
سبحن الله
اخوبدوه[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 4 دقائق
سبحن الله