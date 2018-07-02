المراعي تكشف عن أسعارها الجديد في ظل غضب المواطنين
نشرت شركة المراعي لمنتجات الألبان، اليوم الأثنين، أسعارها الجديدة؛ عقب إقرار رفع الأسعار.
يجدر الإشارة إلى أن الشركة أعلنت رفع أسعار منتجاتها ؛ بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج المتمثلة في الطاقة والنقل واستيراد الأعلاف والأيدي العاملة.
وانتقد عدد من المواطنين الشركة بسبب رفع الأسعار، الغير مبرر، في ظل تحقيقها لمكاسب.
وفي السياق ذاته انتقد حمد المنيف المستشار الإعلامي وخبير الاتصال المؤسسي والموارد البشرية ” المراعي ” .
وقال عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” الشركه حسب المعلن تحقق ارتفاعا في الأرباح ربعا بعد ربع .. لذا فما المبرر (الحقيقي) من رفع الأسعار ؟؟ المواطن هالمسكين ما امداه يفيق من صدمة الكهرباء .. وإلا يلاقي ارتفاع أسعار الألبان .. والقادم أجمل ” .
عبود[ عدد التعليقات: 2016 ] نشر منذ 16 دقيقة
اليوم يرفعون بعض الاشياء واذا عدت بسلام رفعو الباقي ، جس نبض يعني ، واذا صارت مقاطعه قويه رجعو الاسعار ونقصو في الحجم ، يعني مضحوك علينا مضحوك علينا بس بصراحة والله نستاهل اكثر لا نقاطع زي الناس ولا نسكت وننطم وخلاص ، قرقرقرقر كتير ومقاطعة حقيقة ما فيه ، واذا عدتها المراعي علينا بكرة لا نستغرب اذا جات شركات اخرى وبدأت ترفع الاسعار ، المواد الغذائية بكل انواعها والخضار والفواكه والمياه المعدنيه والادوات الكهربائيه ومواد البناء والمطاعم ومطابخ المندي ،والصيدليات ووووو الخ