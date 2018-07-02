المراعي تكشف عن أسعارها الجديد في ظل غضب المواطنين

عادل الحربي (صدى):

نشرت شركة المراعي لمنتجات الألبان، اليوم الأثنين، أسعارها الجديدة؛ عقب إقرار رفع الأسعار.

يجدر الإشارة إلى أن الشركة أعلنت رفع أسعار منتجاتها ؛ بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج المتمثلة في الطاقة والنقل واستيراد الأعلاف والأيدي العاملة.

وانتقد عدد من المواطنين الشركة بسبب رفع الأسعار، الغير مبرر، في ظل تحقيقها لمكاسب.

وفي السياق ذاته انتقد حمد المنيف المستشار الإعلامي وخبير الاتصال المؤسسي والموارد البشرية ” المراعي ” .

وقال عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” الشركه حسب المعلن تحقق ارتفاعا في الأرباح ربعا بعد ربع .. لذا فما المبرر (الحقيقي) من رفع الأسعار ؟؟ المواطن هالمسكين ما امداه يفيق من صدمة الكهرباء .. وإلا يلاقي ارتفاع أسعار الألبان .. والقادم أجمل ” .