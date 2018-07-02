أعضاء بـ ” الشورى ” : هناك فراغا تشريعيا فيما يخص حماية الشهود

عادل الحربي(صدى):

ناقش مجلس الشورى، اليوم الاثنين، تقرير لجنة حقوق الانسان والهيئات الرقابية، بشأن مقترح حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، المقدم من عضوي المجلس د.معدي آل مذهب، ود. أحمد الغديان، استنادًا للمادة (٢٣) من نظام المجلس.

وأشار عدد من أعضاء المجلس، خلال جلسته المنعقدة العادية السادسة والأربعين، صباح اليوم، برئاسة معالي نائب رئيس المجلس، إلى أن هناك فراغًا تشريعيًا فيما يخص حماية الشهود، موضحين أن عملية دمج النظامين قد لا يحقق الحماية اللازمة للمبلغين عن الفساد المالي والإداري.

وأكد أعضاء ” الشورى ” ، على ضرورة حصر نطاق مقترح نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا على حماية المبلغين عن جرائم الفساد المالي والإداري.

كما أكدوا علي الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المالي والإداري، التي نظمتها المملكة، والتي دعت الدول الأعضاء إلى سن تشريعات لحماية المبلغين عن جرائم الفساد.

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