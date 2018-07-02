عضو بالشورى يقترح إطلاق مشروع عملاق باسم خادم الحرمين للعناية بالمساجد

نايف السالم(صدى):

شهدت جلسة مجلس الشورى العادية السادسة والأربعين، المنعقدة صباح اليوم الاثنين، برئاسة معالي نائب رئيس المجلس، مناقشة التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي ١٤٣٨- ١٤٣٩هـ.

وخلال الجلسة، اقترح عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر الموسى، إطلاق مشروع عملاق باسم خادم الحرمين الشريفين للعناية بالمساجد في المملكة، وذلك في إطار المشروعات العملاقة والمبادرات الخلاقة في المملكة.

كما طالب عضو الشورى صالح الخليوي، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بوضع ضوابط يتم التقيد بها عند إعداد التصاميم للمساجد ويراعيها فاعلي الخير.

فيما طالب الأمير الدكتور خالد آل سعود، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمراجعة هيكلها التنظيمي وصياغة أهدافها، وإعادة النظر في فروعها وإداراتها، ومكاتبها الإشرافية.

علاوة على ذلك، ناشد الدكتور خالد العقيل، عضو الشورى، بإيجاد شركة عامة لصيانة الجوامع والمساجد بالتعاون مع القطاع العام والخاص، وكذلك التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لإنشاء إدارة متخصصة لتصاميم الجوامع بطابعها الاسلامي اللائق.