” الشورى ” يوافق على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية

عادل الحربي(صدى):

وافق مجلس الشورى، اليوم الاثنين، في جلسته العادية السادسة والأربعين، برئاسة معالي نائب رئيس المجلس، على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية وجدول الالتزامات المحددة للمملكة، والخدمات الموافق عليها بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية.

كما وافق ” الشورى ” ، على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الصحة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في المجال الصحي الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٥/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/٢/٤م.