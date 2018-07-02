كان محافظا على صلواته.. تفاصيل جديدة حول طفل أبها المنتحر

ابها(صدى):

استمرارا لمتابعة آخر المستجدات بواقعة انتحار الطفل عبدالرحمن الأحمري بسبب لعبة الحوت الأزرق بأبها، أكد عم الطفل الضحية أنهم لم يلحظوا على الطفل أي علامات مريبة قبل انتحاره.

وأوضح عم عبدالرحمن أنه كان من خيرة أبناء أخيه محافظًا على صلواته ويرافق أباه أينما كان ونجده دائمًا بجواره لمساعدته في أي أمر يحتاجه.

ولفت إلى أنه لم يكن “عدائيًا ” أو حتى بدت عليه ملامح العنف بل على النقيض تمامًا كان طفلًا بشوشًا محبًا للجميع ذو ظل خفيف وفي بعض الأحيان كان يؤذن للصلوات في مسجد الحي حيث كان ملازمًا لصلاته دائمًا، بحسب المدينة.

وأشار العم إلى أن عبدالرحمن لم تظهر عليه أي علامات تدعو إلى الشك بل بالعكس تمامًا ذهب في ذات اليوم مع والده لصلاة المغرب وعادا لإكمال إفطارهم كون الأسرة كانت صائمة.

وكشفت أسرة عبدالرحمن عن رسالة كتبها لوالدته تعبيرا عن حبه وتقديره لها، قال فيها :

” أمي الحبيبة: أبدأ الحديث بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمي الغالية يامن عشت حياتك كي تربيني وتعلميني معاني الحياة، وقد بذلتي جهدك لكي تصنعي رجلا، بقد ربيتني أحسن تربية، وأنت التي صنعتي لي الطريق.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ” .

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