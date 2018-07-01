تأجيل دفن جثمان ” منتحر الحوت الأزرق “

ابها (صدى):

كشف والد الطفل الذي راح ضحية لعبة ” الحوت الأزرق ” عبدالرحمن الاحمدي، بأبها، عن عدم تحديد موعد دفن جثمان ابنه حتى الآن.

وقال الأب إن الدفن تم تأجيله لحين استكمال الإجراءات النظامية بخصوص دفن الجثمان ،والتحقيقات.

كان الطفل قد عثر عليه مشنوقًا الخميس الماضي، متأثرًا بلعبة الحوت الأزرق المميتة.

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