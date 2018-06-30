والد ضحية ” الحوت الأزرق ” في أبها يكشف تفاصيل جديدة

أبها(صدى):

كانت مدينة الجبيل فوجئت ، الجمعة الماضية، بواقعة مروعة لانتحار طفل في الـ 12 من عمره شنقًا؛ بسبب لعبة الحوت الأزرق.

وكشف والد طفل الجبيل المنتحر تفاصيل جديدة عن الواقعة ، حيث لفت إلى أن ابنه ” عبد الرحمن ” كان صائمًا مع والدته في هذا اليوم، مؤكدًا أنه لم يبدو عليه أي ملاحظات غريبة، وفقًا للعربية.نت .

ولفت إلى أن ” عبد الرحمن ” لم يكن في حوزته هاتف متنقل، بينما كان يمارس اللعب على أجهزة الكمبيوتر.

وتابع: ” كانت الأسرة ترتب نفسها لاستقبال أقارب وعند البحث عن عبد الرحمن وجدناه منتحرًا بحبل الستارة ” .

وأضاف أنه عقب وفاة ابنه ذهب ليبحث عن السبب لانتحاره وبحث عن لعبة الحوت الأزرق، قائلًا : ” صعقت من المعلومات والحرب النفسية بلعبة الحوت الأزرق ” ، مناشدًا بالرقابة الإلكترونية للقضاء على تلك اللعبة .

واستكمل: ” لابد من أن يكون هناك دور لوسائل الإعلام ومراكز الأبحاث النفسية لمراقبة تلك الظاهرة ” ، لافتًا إلى أنه يعيش مشاعر أسى وحزن لفقدانه ابنه بهذه الطريقة البشعة.

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