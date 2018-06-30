والد ضحية ” الحوت الأزرق ” في أبها يكشف تفاصيل جديدة
كانت مدينة الجبيل فوجئت ، الجمعة الماضية، بواقعة مروعة لانتحار طفل في الـ 12 من عمره شنقًا؛ بسبب لعبة الحوت الأزرق.
وكشف والد طفل الجبيل المنتحر تفاصيل جديدة عن الواقعة ، حيث لفت إلى أن ابنه ” عبد الرحمن ” كان صائمًا مع والدته في هذا اليوم، مؤكدًا أنه لم يبدو عليه أي ملاحظات غريبة، وفقًا للعربية.نت .
ولفت إلى أن ” عبد الرحمن ” لم يكن في حوزته هاتف متنقل، بينما كان يمارس اللعب على أجهزة الكمبيوتر.
وتابع: ” كانت الأسرة ترتب نفسها لاستقبال أقارب وعند البحث عن عبد الرحمن وجدناه منتحرًا بحبل الستارة ” .
وأضاف أنه عقب وفاة ابنه ذهب ليبحث عن السبب لانتحاره وبحث عن لعبة الحوت الأزرق، قائلًا : ” صعقت من المعلومات والحرب النفسية بلعبة الحوت الأزرق ” ، مناشدًا بالرقابة الإلكترونية للقضاء على تلك اللعبة .
واستكمل: ” لابد من أن يكون هناك دور لوسائل الإعلام ومراكز الأبحاث النفسية لمراقبة تلك الظاهرة ” ، لافتًا إلى أنه يعيش مشاعر أسى وحزن لفقدانه ابنه بهذه الطريقة البشعة.
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فهد[ عدد التعليقات: 1026 ] نشر منذ 44 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله الله يرحمه
بس كيف ما لاحظته عليه اي تغيير قبل ما يقوم بهذا
فيصل[ عدد التعليقات: 559 ] نشر منذ 44 دقيقة
الله يصبركم يا اخي على فراقه انا لله وانا اليه راجعون
نوير[ عدد التعليقات: 211 ] نشر منذ 43 دقيقة
والله الموقف كتير بشع الله يصبركم كيف استحملتم ها المشهد
الجوهرة[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ 42 دقيقة
اصبحوا يغزون بيوتنا وعقولنا بافكار مريبة تسرق اولادنا وتدمرهم
الله ينتقم منهم
مليكة[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 39 دقيقة
ياليت نتابع اولادنا ونهتم فيهم وبما يقومون مو ننساهم
نبغي رقابة قوية عليهم
نهى[ عدد التعليقات: 211 ] نشر منذ 38 دقيقة
معك حق اختي مليكة نحتاج إلى تدقيق وتركيز مع ابنائنا حتى لاتخطفهم التكنولوجيا ومجرمي الانترنت
تركي[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 29 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
الله ينتقم من ها ذولا المجرمين
ابو طيف[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 28 دقيقة
كيف يتركون ه ال الهراء سيرق ابنائنا يعني ما في حل لحظرها
ناصر[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 25 دقيقة
الله يرحمك يا ملاك ويغفرلك
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1484 ] نشر منذ 24 دقيقة
أولاً ارجعوا لتعليقي السابق لمعرفة سبب ألإنتحار…..
ثانباً يا ابو الورع انصحك ان تقدم دعوا على موقع ومؤسس اللعبه تطالبه بتعويض لا يقل عن عشره مليون دولار والمحامي ملقاط ما يقصر..