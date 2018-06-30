الحوت الأزرق وراء انتحار طفل أبها

ابها (صدى):

كشف عبدالله بن فهيد أحد أقارب طفل أبها المنتحر شنقًا بسبب إحدى الألعاب الإلكترونية في الجبيل بأبها، أن الطفل تأثر بلعبة الحوت الأزرق القاتلة والتي تستهدف الأطفال في عمر الـ12 عامًا وحتى الـ16 عامًا.

وأوضح ” بن فهيد ” أن أصدقاء الطفل أكدوا رواية انتحاره بالتأثر بمنافسات هذه اللعبة، لافتًا إلى أن الجهات الأمنية ما زالت تحقق في الواقعة.

وكان استيقظ سكان مدينة الجبيل، أمس الجمعة، على فاجعة انتحار طفل في الـ12 من عمره، شنقًا بعد أن أجبرته أحد الألعاب الإلكترونية على ذلك.

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