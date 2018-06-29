الجبيل تستيقظ على فاجعة انتحار طفل
استيقظ سكان مدينة الجبيل، اليوم الجمعة، على فاجعة انتحار طفل في الصف السادس الابتدائي، شنقًا بعد أن أجبرته أحد الألعاب الإلكترونية على ذلك.
وقال خال الطفل عبدالله بن فهيد في تغريده له على موقع ” تويتر ” : ” توفي قبل قليل إبن خالي الذي يدرس الصف السادس الإبتدائي متأثراً بإحدى الألعاب الإلكترونية التي أجبرته على تنفيذ الإنتحار شنقاً ليدخل مرحلة جديدة من اللعبة إنا لله وإنا إليه راجعون ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49340 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30172 ] نشر منذ 1 ساعة
يمكن شاف فاتورةالكهرباء باالصدفة في الشاشة أثناء ممارستة اللعبه🤔
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1471 ] نشر منذ 59 دقيقة
متأثراً بإحدى الألعاب الإلكترونية التي…. أجبرته …. نعم اجبرته على تنفيذ الإنتحار شنقاً ليدخل مرحلة جديدة من اللعبة…..
اسألو الداهيه نجر يقولكم السبب..
السحر وتحضير الجن يكفيه كلمات تقال… وما يحدث هنا ليس بتحضير لهم بل احداث تخدير للعقل فيجعل الانسان يتصرف بما يوحي له الجن… مثل الذي يمشي وهو نائم …
يجب على الجهات المسعوله حضر مواقع هذه الألعاب والتحذير منها