الجبيل تستيقظ على فاجعة انتحار طفل

نايف السالم(صدى):

استيقظ سكان مدينة الجبيل، اليوم الجمعة، على فاجعة انتحار طفل في الصف السادس الابتدائي، شنقًا بعد أن أجبرته أحد الألعاب الإلكترونية على ذلك.

وقال خال الطفل عبدالله بن فهيد في تغريده له على موقع ” تويتر ” : ” توفي قبل قليل إبن خالي الذي يدرس الصف السادس الإبتدائي متأثراً بإحدى الألعاب الإلكترونية التي أجبرته على تنفيذ الإنتحار شنقاً ليدخل مرحلة جديدة من اللعبة ‏إنا لله وإنا إليه راجعون ” .