بالفيديو..أول بحرينية تدخل السعودية بالسيارة

عادل الحربي (صدى):

مع بدء تنفيذ قرار قيادة المرأة بالمملكة، في الساعات الأولى من اليوم الاحد، وثقت سيدة بحرينية الجنسية لحظة دخولها للملكة السعودية بسيارتها.

وظهرت السيدة البحرينية وتدعى ” نادية ” وزميلاتها أثناء قيادتهن السيارة، ويحاولن تسجيل الدخول إلى السعودية، وذلك بعد منتصف الليل ،وسط فرحة كبيرة منهن.

وأعلن المرور السعودي، أنه تنفيذًا للأمر السامي الكريم، تم السماح للنساء اللاتي يحملن رخص قيادة مناسبة بقيادة المركبة على الطرقات في السعودية اعتبارًا من اليوم الأحد 10 شوال 1439هـ.