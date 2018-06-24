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بالفيديو..أول بحرينية تدخل السعودية بالسيارة

بالفيديو..أول بحرينية تدخل السعودية بالسيارة
عادل الحربي (صدى):

مع بدء تنفيذ قرار قيادة المرأة بالمملكة، في الساعات الأولى من اليوم الاحد، وثقت سيدة بحرينية الجنسية لحظة دخولها للملكة السعودية بسيارتها.

وظهرت السيدة البحرينية وتدعى ” نادية ” وزميلاتها أثناء قيادتهن السيارة، ويحاولن تسجيل الدخول إلى السعودية، وذلك بعد منتصف الليل ،وسط فرحة كبيرة منهن.

وأعلن المرور السعودي، أنه تنفيذًا للأمر السامي الكريم، تم السماح للنساء اللاتي يحملن رخص قيادة مناسبة بقيادة المركبة على الطرقات في السعودية اعتبارًا من اليوم الأحد 10 شوال 1439هـ.

 

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12 تعليق

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 3 ساعات

صباح الخير
للجميع
وين رايحها بنصاف اليالي

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 3 ساعات

كيفك أختي المحرومه أخبارك
كيف الأهل والأخوان أن شاءالله بخير

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 3 ساعات

كيفك أختي المحرومه أخبارك
كيف الأهل والأخوان أن شاءالله بخير

[ عدد التعليقات: 9366 ] نشر منذ 2 ساعتين

مسرعها جتنا😊😂على العموم مرحباالف😁

[ عدد التعليقات: 17644 ] نشر منذ 1 ساعة

حياهن الله في بلدهم الثاني

[ عدد التعليقات: 228 ] نشر منذ 14 دقيقة

اليوم جت بحرينية وبكرى تجي روسية

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