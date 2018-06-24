بالفيديو..أول بحرينية تدخل السعودية بالسيارة
مع بدء تنفيذ قرار قيادة المرأة بالمملكة، في الساعات الأولى من اليوم الاحد، وثقت سيدة بحرينية الجنسية لحظة دخولها للملكة السعودية بسيارتها.
وظهرت السيدة البحرينية وتدعى ” نادية ” وزميلاتها أثناء قيادتهن السيارة، ويحاولن تسجيل الدخول إلى السعودية، وذلك بعد منتصف الليل ،وسط فرحة كبيرة منهن.
وأعلن المرور السعودي، أنه تنفيذًا للأمر السامي الكريم، تم السماح للنساء اللاتي يحملن رخص قيادة مناسبة بقيادة المركبة على الطرقات في السعودية اعتبارًا من اليوم الأحد 10 شوال 1439هـ.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29823 ] نشر منذ 3 ساعات
فين غاديات. اخر اليل
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29823 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمد لله الدنيا عندنا هدوء وهو يرد الروح
فرحان 💚[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 3 ساعات
صباح الخير
للجميع
وين رايحها بنصاف اليالي
فرحان 💚[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 3 ساعات
كيفك أختي المحرومه أخبارك
كيف الأهل والأخوان أن شاءالله بخير
فرحان 💚[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 3 ساعات
كيفك أختي المحرومه أخبارك
كيف الأهل والأخوان أن شاءالله بخير
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29823 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله في احسن حال جعلك بخير
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29823 ] نشر منذ 2 ساعتين
غريبه فين عدد التعليقات
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9366 ] نشر منذ 2 ساعتين
مسرعها جتنا😊😂على العموم مرحباالف😁
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17644 ] نشر منذ 1 ساعة
حياهن الله في بلدهم الثاني
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29931 ] نشر منذ 37 دقيقة
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🙂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29931 ] نشر منذ 24 دقيقة
أنقلبت الآية😀😀😀
الشاعر[ عدد التعليقات: 228 ] نشر منذ 14 دقيقة
اليوم جت بحرينية وبكرى تجي روسية