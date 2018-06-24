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بالفيديو..الوليد بن طلال يشارك ابنته قيادة السيارة بعد دقائق من تنفيذ القرار

بالفيديو..الوليد بن طلال يشارك ابنته قيادة السيارة بعد دقائق من تنفيذ القرار
علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو، الأمير الوليد بن طلال وهو يشارك ابنته ريم قيادة السيارة بعد دقائق من تنفيذ قرار السماح للنساء بالقيادة اليوم الأحد.

وقال الوليد بن طلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تعليقًا على الفيديو : واخيراً! الآن الساعة 12:01 من صباح يوم عشرة عشرة مع ابنتي ريم وهي تسوق بي وحفيداتي في الرياض.

 

 


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 801 ] نشر منذ 58 دقيقة

الله يحفظكم ويخليلك ياهم يا اميرنا الوليد بن طلال

[ عدد التعليقات: 432 ] نشر منذ 57 دقيقة

هذا دعم كبير من الامير لابنته الله يحفظه ويعطيه العافية

[ عدد التعليقات: 208 ] نشر منذ 55 دقيقة

عليك من الله ما تستحق..

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 50 دقيقة

لابوه لابو بنته هذا راعي الفساد الاول بالمملكة الله يلعنك انت وكل شخص يؤيد افعالك القذره ياعدو الاسلام المسلمين

[ عدد التعليقات: 1363 ] نشر منذ 47 دقيقة

علي قولة السوادنة : صبراً يبِلّ الآبريه مافيك يا ابن طلال؟

[ عدد التعليقات: 146 ] نشر منذ 8 دقائق

الله يوفق الجميع

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