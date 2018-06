بالفيديو..الوليد بن طلال يشارك ابنته قيادة السيارة بعد دقائق من تنفيذ القرار

أظهر مقطع فيديو، الأمير الوليد بن طلال وهو يشارك ابنته ريم قيادة السيارة بعد دقائق من تنفيذ قرار السماح للنساء بالقيادة اليوم الأحد.

وقال الوليد بن طلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تعليقًا على الفيديو : واخيراً! الآن الساعة 12:01 من صباح يوم عشرة عشرة مع ابنتي ريم وهي تسوق بي وحفيداتي في الرياض.

واخيراً!

الآن الساعة 12:01 من صباح يوم #عشرة_عشرة مع ابنتي ريم وهي تسوق بي وحفيداتي في #الرياض#المراه_السعوديه_تسوق

Finally,

First ride with my daughter @Reem_Alwaleed while she’s driving me and my grand daughters in Riyadh#SaudiWomenDriving pic.twitter.com/rXHPUx79fu

— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) ٢٣ يونيو ٢٠١٨