بالفيديو..الوليد بن طلال يشارك ابنته قيادة السيارة بعد دقائق من تنفيذ القرار
أظهر مقطع فيديو، الأمير الوليد بن طلال وهو يشارك ابنته ريم قيادة السيارة بعد دقائق من تنفيذ قرار السماح للنساء بالقيادة اليوم الأحد.
وقال الوليد بن طلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تعليقًا على الفيديو : واخيراً! الآن الساعة 12:01 من صباح يوم عشرة عشرة مع ابنتي ريم وهي تسوق بي وحفيداتي في الرياض.
واخيراً!
الآن الساعة 12:01 من صباح يوم #عشرة_عشرة مع ابنتي ريم وهي تسوق بي وحفيداتي في #الرياض#المراه_السعوديه_تسوق
Finally,
First ride with my daughter @Reem_Alwaleed while she’s driving me and my grand daughters in Riyadh#SaudiWomenDriving pic.twitter.com/rXHPUx79fu
— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) ٢٣ يونيو ٢٠١٨
فهد[ عدد التعليقات: 801 ] نشر منذ 58 دقيقة
الله يحفظكم ويخليلك ياهم يا اميرنا الوليد بن طلال
الجوهرة[ عدد التعليقات: 432 ] نشر منذ 57 دقيقة
هذا دعم كبير من الامير لابنته الله يحفظه ويعطيه العافية
ابو محمد[ عدد التعليقات: 208 ] نشر منذ 55 دقيقة
عليك من الله ما تستحق..
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 51 دقيقة
بالتوفيق للجميع يارب ❣️
خطوة غير موفقه[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 50 دقيقة
لابوه لابو بنته هذا راعي الفساد الاول بالمملكة الله يلعنك انت وكل شخص يؤيد افعالك القذره ياعدو الاسلام المسلمين
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29803 ] نشر منذ 48 دقيقة
طيب بالتوفيق للجميع يا رب العالمين
abdul[ عدد التعليقات: 1363 ] نشر منذ 47 دقيقة
علي قولة السوادنة : صبراً يبِلّ الآبريه مافيك يا ابن طلال؟
قوقاز[ عدد التعليقات: 146 ] نشر منذ 8 دقائق
الله يوفق الجميع