بالفيديو..الوليد بن طلال يشارك ابنته قيادة السيارة بعد دقائق من تنفيذ القرار

علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو، الأمير الوليد بن طلال وهو يشارك ابنته ريم قيادة السيارة بعد دقائق من تنفيذ قرار السماح للنساء بالقيادة اليوم الأحد.

وقال الوليد بن طلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تعليقًا على الفيديو : واخيراً! الآن الساعة 12:01 من صباح يوم عشرة عشرة مع ابنتي ريم وهي تسوق بي وحفيداتي في الرياض.