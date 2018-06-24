بالفيديو..مواطنة بعد قيادتها للسيارة: ” سنصنع التاريخ “
عقب ساعات من بدء تنفيذ قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة، أظهر مقطع فيديو حماس مواطنة لحظة قيادتها للسيارة.
وأعربت السيدة عن تحمسها الشديد لحظة قيادتها للسايرة، قائلة : ” سنصنع التاريخ ” .
وبدأ تنفيذ قرار قيادة المرأة للسيارة، اليوم الأحد، بناءا على قرار من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في العام الماضي ينص على إمكانية قيادة المرأة للسيارات، مع السماح بإصدار رخص قيادة لهن، في إطار رؤية ولي العهد محمد بن سلمان 2030 لتنويع الاقتصاد.
والتقطت بعض الصور للمواطنات وهن يقودن السيارة لأول مرة في المملكة، وبدى عليهن الحماس ،بعد لحظات من دخول القرار.
رسميًا بدء تنفيذ قرار قيادة المرأة للسيارة اليوم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48922 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يفكنا من تواليها ,,
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9366 ] نشر منذ 4 ساعات
موفقات وياخوفي تصنعن مقابر جماعيه☺😁
غندورة[ عدد التعليقات: 10395 ] نشر منذ 4 ساعات
أنتٍ بالذات سوقي.
وصدقيني ماراح نصنع لاتاريخ ولا جغرافيا ولا حتى تعبير دام أقصى طموحك قيادة موتر🤔
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فشلتونا🙈
Mr. Crash[ عدد التعليقات: 1868 ] نشر منذ 4 ساعات
اي تاريخ ستصنعينه يا سلقه!!
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29823 ] نشر منذ 4 ساعات
تهوذي من الشيطان يا جنوبيه والمقابر الجماعيه موجوده من زمان
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29823 ] نشر منذ 3 ساعات
تعوذي من الشيطان يا جنوبيه والمقابر الجماعيه موجوده من زمان
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9366 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههه الله يستر بس
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17644 ] نشر منذ 1 ساعة
تصنع التاريخ ما شاء الله
وين سعاد الشمري ما طلعت بسيارتها اليوم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29931 ] نشر منذ 36 دقيقة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29931 ] نشر منذ 35 دقيقة
لو صناعة التاريخ تتم عبر قيادة السيارات
كان صنعناه من قبلك😂😂😂😂😂😂