بالفيديو..مواطنة بعد قيادتها للسيارة: ” سنصنع التاريخ “

علي القحطاني (صدى):

عقب ساعات من بدء تنفيذ قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة، أظهر مقطع فيديو حماس مواطنة لحظة قيادتها للسيارة.

وأعربت السيدة عن تحمسها الشديد لحظة قيادتها للسايرة، قائلة : ” سنصنع التاريخ ” .

وبدأ تنفيذ قرار قيادة المرأة للسيارة، اليوم الأحد، بناءا على قرار من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في العام الماضي ينص على إمكانية قيادة المرأة للسيارات، مع السماح بإصدار رخص قيادة لهن، في إطار رؤية ولي العهد محمد بن سلمان 2030 لتنويع الاقتصاد.

والتقطت بعض الصور للمواطنات وهن يقودن السيارة لأول مرة في المملكة، وبدى عليهن الحماس ،بعد لحظات من دخول القرار.