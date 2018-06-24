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بعد دقائق من تنفيذ القرار .. نساء المملكة تقودن سيارتهن بحرية

بعد دقائق من تنفيذ القرار .. نساء المملكة تقودن سيارتهن بحرية
عادل الحربي (صدى):

أظهرت مقاطع فيديو متداول، النساء وهن تقودن سيارتهن مع بدء تنفيذ قرار قيادة المرأة للسيارة اليوم الأحد.

وبدأ تنفيذ قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة رسميًا منتصف ليلة اليوم الأحد، حيث صدر قرار من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في العام الماضي ينص على إمكانية قيادة المرأة للسيارات، مع السماح بإصدار رخص قيادة لهن، في إطار رؤية ولي العهد محمد بن سلمان 2030 لتنويع الاقتصاد.

 


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 801 ] نشر منذ 1 ساعة

يا هلا بالغاليين والله منورين

[ عدد التعليقات: 432 ] نشر منذ 1 ساعة

بالله عليكم تركزون العين علينا

[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 1 ساعة

والله مسيطرة وضابطة حالك يعطيكي العافية

[ عدد التعليقات: 208 ] نشر منذ 57 دقيقة

المفروض التي لم تغطي وجهها تعاقب ..أين الضوابط الشرعية ..اللهم عليك بمن فتح باب فتنة على المرأة المسلمة..

[ عدد التعليقات: 5841 ] نشر منذ 48 دقيقة

اللي مو عاجبو يروح يقدم اعتراض عند ولي امرنا اللي سمح لنا نسوووق ☺️😉
لاتجو تسترجلو هنا بمعرفات مبهمه 😂😂 او ابلعو لسانكم وبلى فلسفه وشغل العجايز 😏
الله يحفظ ملكنا عزنا وانصفنا وكرمنا 🇸🇦❤️😘

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