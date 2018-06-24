بعد دقائق من تنفيذ القرار .. نساء المملكة تقودن سيارتهن بحرية
أظهرت مقاطع فيديو متداول، النساء وهن تقودن سيارتهن مع بدء تنفيذ قرار قيادة المرأة للسيارة اليوم الأحد.
وبدأ تنفيذ قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة رسميًا منتصف ليلة اليوم الأحد، حيث صدر قرار من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في العام الماضي ينص على إمكانية قيادة المرأة للسيارات، مع السماح بإصدار رخص قيادة لهن، في إطار رؤية ولي العهد محمد بن سلمان 2030 لتنويع الاقتصاد.
عاجل | فيديو لإحدى السعوديات وهي تقود سيارتها مع بدء تنفيذ قرار قيادة المرأة للسيارة. #الإخبارية #المرأة_السعودية_تسوق pic.twitter.com/5xnh8kWl0q
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٢٣ يونيو ٢٠١٨
فيديو | إحدى الفتيات تقود سيارتها مع بدء تنفيذ قرار قيادة المرأة للسيارة. #الإخبارية #المرأة_السعودية_تسوق pic.twitter.com/r5OZxAZSkP
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٢٣ يونيو ٢٠١٨
فهد[ عدد التعليقات: 801 ] نشر منذ 1 ساعة
يا هلا بالغاليين والله منورين
نهى[ عدد التعليقات: 432 ] نشر منذ 1 ساعة
بالله عليكم تركزون العين علينا
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 5841 ] نشر منذ 1 ساعة
بالتوفيق … والله يحمينا ويستر علينا ☺️❤️
الجوهرة[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 1 ساعة
والله مسيطرة وضابطة حالك يعطيكي العافية
الاحساء 🌴🌴🌴🌴🌴[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 59 دقيقة
فرحانه أوي 🌴
ابو محمد[ عدد التعليقات: 208 ] نشر منذ 57 دقيقة
المفروض التي لم تغطي وجهها تعاقب ..أين الضوابط الشرعية ..اللهم عليك بمن فتح باب فتنة على المرأة المسلمة..
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 5841 ] نشر منذ 48 دقيقة
اللي مو عاجبو يروح يقدم اعتراض عند ولي امرنا اللي سمح لنا نسوووق ☺️😉
لاتجو تسترجلو هنا بمعرفات مبهمه 😂😂 او ابلعو لسانكم وبلى فلسفه وشغل العجايز 😏
الله يحفظ ملكنا عزنا وانصفنا وكرمنا 🇸🇦❤️😘
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29803 ] نشر منذ 47 دقيقة
طيب بالتوفيق للجميع يا رب العالمين