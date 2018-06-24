بعد دقائق من تنفيذ القرار .. نساء المملكة تقودن سيارتهن بحرية

عادل الحربي (صدى):

أظهرت مقاطع فيديو متداول، النساء وهن تقودن سيارتهن مع بدء تنفيذ قرار قيادة المرأة للسيارة اليوم الأحد.

وبدأ تنفيذ قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة رسميًا منتصف ليلة اليوم الأحد، حيث صدر قرار من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في العام الماضي ينص على إمكانية قيادة المرأة للسيارات، مع السماح بإصدار رخص قيادة لهن، في إطار رؤية ولي العهد محمد بن سلمان 2030 لتنويع الاقتصاد.

عاجل | فيديو لإحدى السعوديات وهي تقود سيارتها مع بدء تنفيذ قرار قيادة المرأة للسيارة. #الإخبارية #المرأة_السعودية_تسوق pic.twitter.com/5xnh8kWl0q — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٢٣ يونيو ٢٠١٨