رسميًا بدء تنفيذ قرار قيادة المرأة للسيارة اليوم

علي القحطاني (صدى):

بدأ تنفيذ قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة رسميًا منتصف ليلة اليوم الأحد، حيث صدر قرار من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في العام الماضي ينص على إمكانية قيادة المرأة للسيارات، مع السماح بإصدار رخص قيادة لهن، في إطار رؤية ولي العهد محمد بن سلمان 2030 لتنويع الاقتصاد.

ويذكر أن متطلبات التسجيل في مراكز تعليم القيادة للنساء في المملكة كالتالي وفق ما أورده الموقع الرسمي لإدارة المرور؛ صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة السارية المفعول و6 صور شخصية قياس 4*6 سم،إضافة إلى تعبئة طلب التدريب مع المدرس المراد تعلم القيادة معه وذلك عبر الشبكة العنكبويتة، إلى جانب دفع الرسوم المقررة، وأخيرا ملف لحفظ الأوراق.