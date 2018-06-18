بالفيديو. . ليالي العيد في قطر تتحول إلى حفلات سكر وفجور

طلال الضوى(صدى):

التقط، قبل قليل، مقطع فيديو من أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة القطرية الدوحة، وقد أقيمت فيه حفلة راقصة كان بها ألوان السكر والفجور.

ونشر أحد المواطنين القطريين، مقطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي ” سناب شات ” ، وذلك في للمرة الثالثة على التوالي، حيث تم تنفيذ حفلات من هذا النوع في ليالي العيد الماضية.

وبالرغم من رفض السكان الأصليون في هذا البلد الخليجي، لمثل هذه الحفلات الماجنة، إلا أن نظام الحمدين يحاول أن يصدر فكرة الدولة المتحضرة إلى الخارج بمثل هذه الأفعال.

وسلَّطت ” صدى ” الضوء على مدار يومين متواصلين، على الحفلات التي قام بها نظام الحمدين في فنادق الدوحة، وقيام نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” بتدشين هاشتاق بعنوان ” روسيات عاريات بالدوحه ” لفضح ليالي تنظيم الحميين الحمراء.

وإضافة إلى ذلك، رصدت ” صدى ” حفلًا راقصًا أقيم في أحد أشهر فنادق الدوحة، تواجدت فيه سيدات بملابس مثيرة في أثناء تناولهم المسكر داخل قاعة الاحتفالات بالفندق، وقد ضمت عددًا من الوافدين إلى دولة قطر، بالإضافة إلى عدد من المواطنين القطريين.

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