بالفيديو. . ليالي العيد في قطر تتحول إلى حفلات سكر وفجور
التقط، قبل قليل، مقطع فيديو من أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة القطرية الدوحة، وقد أقيمت فيه حفلة راقصة كان بها ألوان السكر والفجور.
ونشر أحد المواطنين القطريين، مقطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي ” سناب شات ” ، وذلك في للمرة الثالثة على التوالي، حيث تم تنفيذ حفلات من هذا النوع في ليالي العيد الماضية.
وبالرغم من رفض السكان الأصليون في هذا البلد الخليجي، لمثل هذه الحفلات الماجنة، إلا أن نظام الحمدين يحاول أن يصدر فكرة الدولة المتحضرة إلى الخارج بمثل هذه الأفعال.
وسلَّطت ” صدى ” الضوء على مدار يومين متواصلين، على الحفلات التي قام بها نظام الحمدين في فنادق الدوحة، وقيام نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” بتدشين هاشتاق بعنوان ” روسيات عاريات بالدوحه ” لفضح ليالي تنظيم الحميين الحمراء.
وإضافة إلى ذلك، رصدت ” صدى ” حفلًا راقصًا أقيم في أحد أشهر فنادق الدوحة، تواجدت فيه سيدات بملابس مثيرة في أثناء تناولهم المسكر داخل قاعة الاحتفالات بالفندق، وقد ضمت عددًا من الوافدين إلى دولة قطر، بالإضافة إلى عدد من المواطنين القطريين.
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مغابش[ عدد التعليقات: 372 ] نشر منذ 2 ساعتين
ان هذا بلا ابوك ياعقاب
صراحة بغض النظر عن الحريات ولكن مايحدث في قطر غير طبيعي على الإطلاق فالصورة التي كنا نعتقدها عنهم أن محافظين كانت غير صحيحة والمثير للاستغراب أن احاديثهم تتحدث عن الفضيلة ولكن ما نراه اسوء بكثير مما يحصل في بلاد عربية .
باختصار قطر بثروتها لم تكن تحتاج إلى السماح بالدعارة بهذا الشكل.
رسالة إلى المطبلين لقطر عندنا ياحليل السينما والحفلات عندنا مقارنه بما هو موجود في الدوحة
Almajed[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
اعزائي صحيفة صدى المتميزة
انا اتابع اخباركم بشكل يومي
لدي مقترح بسيط هذه الأخبار للأسف الشديد لا تغني ولا تسمن مِن جوع
أرجو منكم الترفع عن هذه الأخبار وللاسف الشديد هذا الموضوع يتكرر بشكل دائم