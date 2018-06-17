خمور ورقص وقلة حياء في احتفالات قطر بعيد الفطر المبارك

فهدبن العبدالله (صدى):

عجَّت الخمور والفتيات شبه العاريات فنادق العاصمة القطرية الدوحة، خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك على إثر التشريع المدعوم من تنظيم الحمدين وبمباركة من مفتي الدم الإرهابي يوسف القرضاوي.

ورصد رواد موقع التواصل الاجتماعي ” سناب شات ” ، العديد من السنابات المومسات الروسيات المقيمات بالفنادق الفخمة في جزيرة شرق سلوى.

ومن جهتهم، قام نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” بإنشاء هاشتاق بعنوان ” روسيات عاريات بالدوحه ” حيث فضح ليالي تنظيم الحميدين الحمراء التي لجأ إليها التنظيم الغاشم لتخدير شعبة بعد أن باتت التظيم مكشوفًا أمام العالم ومقاطعًا من دولة عربية جراء دعمه للإرهاب.

وإضافة إلى ذلك، رصدت ” صدى ” حفلًا راقصًا أقيم في أحد أشهر فنادق الدوحة، تواجدت فيه سيدات بملابس مثيرة في أثناء تناولهم المسكر داخل قاعة الاحتفالات بالفندق، وقد ضمت عددًا من الوافدين إلى دولة قطر، بالإضافة إلى عدد من المواطنين القطريين.

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