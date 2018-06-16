بالفيديو.. حفلة ماجنة في الدوحة بتصريح من الارهابي يوسف القرضاوي

فهد بن عبدالله(صدى):

أظهر مقطع ” فيديو ” لحفلة راقصة في أحد أشهر فنادق الدوحة، تواجد سيدات بملابس مثيرة في أثناء تناولهم المسكر في قاعة الاحتفالات بالفندق.

وضمت الحفلة عدد من الوافدين إلى دولة قطر، بالإضافة إلى عدد من المواطنين القطريين.

وأثار ” الفيديو ” المسرب حالة من الجدل التساؤلات حول الرخصة التي حصلت عليها إدارة الفندق من الإرهابي المطلوب لدول الرباعي العربي الدكتور ” يوسف القرضاوي ” .

جاء ذلك في الوقت الذي نادى فيه ” القرضاوي ” الشعوب العربية بالخروج على حكامها وأصدر فتاوي شهيرة بحمل السلاح وقتال الحكام العرب بتهمة الفساد، وغض الطرف عن الفساد داخل دويلة قطر برعاية من ” تنظيم الحمدين ” .