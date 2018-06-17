بالفيديو.. رجل أمن يترجل من دوريته لمساعدة عائلة في أول أيام العيد
موقف مشرف جديد يكتبه رجل أمن في تاريخ المواقف المشرفة لهم، حيث وثَّق مواطن في مقطع فيديو مساعدة رجل أمن عائلة تعطلت مركبتها على الطريق.
وأوضح مصور الفيديو، أن رجل الأمن ترَّجل من دوريته لمساعدة العائلة في أول أيام عيد الفطر المبارك.
هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها رجال الأمن بواجبهم تجاه الوطن والمواطنين، حيث رصدت ” صدى ” من قبل قيام رجل أمن بأداء واجبه في أول أيام العيد بعيدًا عن عائلته.
كما رصدت مساعدة رجال الأمن للمعتمرين وضيوف الحرم المكي، خلال أيام شهر رمضان المبارك، حيث ساعد أحدهم وافد من ذوي الهمم لتقبيل الحجر الأسود، وساعد رجل أمن آخر سيدة أفريقية متحدثًا معها لهجتها، ومواقف أخرى كثيرة مشرفة لهم.
كعادة رجال أمننا في تسطير المواقف المشرفة .. في أول أيام العيد رجل أمن يرتجل من دوريته ويساعد عائلة تعطل إطار مركبتهم.
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:#شكرا_رجال_الامن pic.twitter.com/ioKMoiVr0V
— السعودية (@KSA) ١٧ يونيو ٢٠١٨
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17508 ] نشر منذ 2 ساعتين
مو غريبه على رجال الامن الله يجزاهم كل خير
qlq[ عدد التعليقات: 2522 ] نشر منذ 1 ساعة
بطل
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1269 ] نشر منذ 35 دقيقة
آآيييي….
باقي أزبوع زمان والزولات يسوقن ……