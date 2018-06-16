بالفيديو.. المواطنون يفاجئون رجل أمن بعيد عن أسرته بيوم العيد
يوجد بعض الأعمال التي لا تحتمل إجازات من العاملين بها، خاصة إذا كان هذا العمل له علاقة بخدمة الوطن.
وتشمل هذه الأعمال حماية أمن الوطن، لذلك لم يتسنى لرجل أمن أن يعايد على أسرته ويأخذ إجازة بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ لحماية المصلين وحفظ الأمن والأمان في أول أيام العيد.
وأظهر مقطع فيديو، رجل الأمن وهو يقوم بواجبه إلا أن اللافت في المقطع قيام المواطنين بمعايدة هذا الرجل وتعويضه عن عدم قضاء العيد مع أسرته، فكان الشعب أسرته.
#رجل_امن لم تتسنّى له مُعايدة أهله بسبب قيامه بواجبه الديني و الوطني تجاه وطنه فعايده الشعب السعودي🇸🇦
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.#كل_عام_وانت_بخير_ياوطن pic.twitter.com/kQZAkeXfHA
— الردع السعودي 🇸🇦 (@Alrad3sa) ١٦ يونيو ٢٠١٨
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17488 ] نشر منذ 3 ساعات
هذه الاعمال الطيبه ليست بمستغربه على الشعب السعودي فهم اهل الطيب والشهامه والكرم
مواطن[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 2 ساعتين
يستاهلون رجال امننا حفظهم الله ورعاهم العيون الساهرة على راحتنا بارك الله فيهم.
راشد[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 2 ساعتين
بارك الله فيهم وفِي جهودهم فهم الحمى بعد الله لهم منا كل محبه و تقدير رجال صدقو ماعاهدو الله عليه
qlq[ عدد التعليقات: 2516 ] نشر منذ 24 دقيقة
كويس