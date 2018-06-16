بالفيديو.. المواطنون يفاجئون رجل أمن بعيد عن أسرته بيوم العيد

علي القحطاني(صدى):

يوجد بعض الأعمال التي لا تحتمل إجازات من العاملين بها، خاصة إذا كان هذا العمل له علاقة بخدمة الوطن.

وتشمل هذه الأعمال حماية أمن الوطن، لذلك لم يتسنى لرجل أمن أن يعايد على أسرته ويأخذ إجازة بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ لحماية المصلين وحفظ الأمن والأمان في أول أيام العيد.

وأظهر مقطع فيديو، رجل الأمن وهو يقوم بواجبه إلا أن اللافت في المقطع قيام المواطنين بمعايدة هذا الرجل وتعويضه عن عدم قضاء العيد مع أسرته، فكان الشعب أسرته.