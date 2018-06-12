بالفيديو.. رجل أمن بالمسجد النبوي يساعد معتمر مبتور اليدين على الشرب

نايف السالم(صدى):

في مشهد ليس جديد على جنود المملكة، وثق فيديو لافتة رائعة وإنسانية من أحد رجال الأمن بالمسجد النبوي الشريف.

وأظهر الفيديو المتداول قيام رجل الأمن بمساعدة زائر يديه مبتورة؛ ليشرب الماء ؛ حيث لاقى المقطع استحسان المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد هذا الفيديو ليس الأول الذي وثق قيام رجال الأمن بتقديم مساعدات إنسانية لضيوف الرحمن، حيث لم تقتصر مهامهم فقط على حفظ الأمن.