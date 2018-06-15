بعد كشف حقيقتها.. آل الشيخ: سنتخد الإجراءات القانونية ضد ” بي ان سبورت “

نواف السالم(صدى):

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه تجاوزات قناة ” بي ان سبورت ” القطرية، تجاه المملكة والمنتخب الوطني.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” سوف نقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل التجاوزات الصادرة عن قناة “بي إن سبورت” تجاه السعودية ومنتخبها ورياضتها ومسؤوليها، واستغلالها الرياضة لأغراض سياسية,, وهذا دليل جديد على صحة موقف الجهات المختصة السعودية حين حظرت هذه القناة عن أراضيها ” .

ورصدت ” صدى ” تجاوزات قناة ” بي ان سبورت ” القطرية، ضد المنتخب الوطني وتعمدها تسييس كرة القدم، مستغلة خسارة الأخضر أمام روسيا للهجوم عليه وعلى والمملكة بشكل مبالغ فيه، وبعيد عن التحليل الموضوعي للمباراة.

وعلى مدار 3 أيام متتالية، فضحت ” صدى ” ما تقوم به القناة القطرية، من استغلال تغطية مونديال روسيا 2018 لتمرير رسائل سياسة، حيث أشارت في تقرير لها بعنوان ” بي إن سبورت تستغل مونديال روسيا لتمرير رسائل سياسية ” عبر تعليق ضيف أحد البرامج الناقد الرياضى المغربي جمال سطيفي.

وتضمن التعليق اتهامًا للمستشار تركي آل الشيخ بدعم الملف الأمريكي لمونديال 2026 على حساب بلد عربي، في الوقت الذي افتقدت فيه القناة إلى المهنية وهي تمرر المعلومة دون أن تشير إلى دعم قطر عبر ممثالها ” محمد بن همام ” لملف جنوب أفريقيا في 2010 ضد الأشقاء في المغرب، ويمكن قراءة المزيد حول الأمر من خلال الرابط