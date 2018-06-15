بعد كشف حقيقتها.. آل الشيخ: سنتخد الإجراءات القانونية ضد ” بي ان سبورت “
أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه تجاوزات قناة ” بي ان سبورت ” القطرية، تجاه المملكة والمنتخب الوطني.
وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” سوف نقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل التجاوزات الصادرة عن قناة “بي إن سبورت” تجاه السعودية ومنتخبها ورياضتها ومسؤوليها، واستغلالها الرياضة لأغراض سياسية,, وهذا دليل جديد على صحة موقف الجهات المختصة السعودية حين حظرت هذه القناة عن أراضيها ” .
ورصدت ” صدى ” تجاوزات قناة ” بي ان سبورت ” القطرية، ضد المنتخب الوطني وتعمدها تسييس كرة القدم، مستغلة خسارة الأخضر أمام روسيا للهجوم عليه وعلى والمملكة بشكل مبالغ فيه، وبعيد عن التحليل الموضوعي للمباراة.
وعلى مدار 3 أيام متتالية، فضحت ” صدى ” ما تقوم به القناة القطرية، من استغلال تغطية مونديال روسيا 2018 لتمرير رسائل سياسة، حيث أشارت في تقرير لها بعنوان ” بي إن سبورت تستغل مونديال روسيا لتمرير رسائل سياسية ” عبر تعليق ضيف أحد البرامج الناقد الرياضى المغربي جمال سطيفي.
وتضمن التعليق اتهامًا للمستشار تركي آل الشيخ بدعم الملف الأمريكي لمونديال 2026 على حساب بلد عربي، في الوقت الذي افتقدت فيه القناة إلى المهنية وهي تمرر المعلومة دون أن تشير إلى دعم قطر عبر ممثالها ” محمد بن همام ” لملف جنوب أفريقيا في 2010 ضد الأشقاء في المغرب، ويمكن قراءة المزيد حول الأمر من خلال الرابط
” بي إن سبورت ” تستغل مونديال روسيا لتمرير رسائل سياسية
بالفيديو.. ” شهد شاهد من أهلها ” مراسل ” بي إن سبورت ” يفضحها
أما أمس الخميس، فقد كشفت القناة القطرية عن وجهها القبيح بعد خسارة المنتخب الوطني أمام روسيا، حيث فضحت ” صدى ” تجاوزات القناة في تقرير تحت عنوان ” مصائب قوم عند قوم ” شماتة ” .. بي ان سبورت بوجه قبيح بعد خسارة الأخضر ” .
ورصدت الصحيفة في هذا التقرير، الشماتة والغل الذي كان في قلوب طاقم القناة و ظهر جليًا في طريقة التحليل الخاطئة المعتمدة على إظهار المنتخب الوطني بشكل سئ، حتى لم يتطرقوا لأداء لاعبي المنتخب الروسي حفظًا لماء الوجه.
واتضح من مستوى التحليل غير المهني، أن المحللين يتحدثون وكأنهم بيدهم شهادة تضمن عدم احتمالية هزيمة منتخبات أخرى بأهداف ربما أكبر من هزيمة مباراة الافتتاح، ويمكن الإطلاع على مزيد من التجاوزات عبر الرابط
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17478 ] نشر منذ 27 دقيقة
قناة حقيره تدار من كلاب ضاله تلهث وراء الدرهم والدينار القطري الذي يصرفه نظام الحمدين على العاملين فيها كما يصرف على الكلاب في لندن وامريكا بدون فائده تذكر
وهذا دليل قوي على الحقد الدفين الذي يكنه الحمدين الحقيرين لبلادنا الحبيه
ولكن كما يقال في الامثال القافله تسير والكلاب تنبح
الواقع[ عدد التعليقات: 6270 ] نشر منذ 11 دقيقة
التفتوا للغاز القطرئيلي الذي جعل من هؤلاء الارهابين في دوحة الشر يتطاولون على اسيادهم