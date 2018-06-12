” بي إن سبورت ” تستغل مونديال روسيا لتمرير رسائل سياسية

نواف السالم(صدى):

أطلقت شبكة بي أن سبورت برنامج عن ” مونديال روسيا ” لتستغل المناسبة الرياضية إلى توجيه أهداف سياسيةجاء ذلك عقب تعليق ضيف البرنامج الناقد الرياضى المغربي ” جمال سطيفي ” ، في بادئ الأمر عن ملف استضافة المغرب لمونديال 2026.

وتضمنت تصريحات ” سطيفي ” ، إتهامات لمعالي المستشار تركي آل الشيخ بدعمه للملف الأمريكي على حساب بلد عربي.

يأتي ذلك في الوقت الذي افتقدت فيه القناة إلى المهنية وهي تمرر المعلومة دون أن تشير إلى دعم قطر عبر ممثالها ” محمد بن همام ” لملف جنوب أفريقيا في 2010 ضد الأشقاء في المغرب.

وفى الإطار ذاته سمحت ” الشبكة القطرية ” قبل أن تختم برنامجها لضيفها الدائم ” علاء صادق ” باستعراض تاريخ لورانس العرب وبعد أن أفاض في اتهامه بالتخطيط لإنهيار الدولة العثمانية.

وشبه ” صادق ” ، الكابتن ” مجدي عبد الغني ” بلورانس العرب مشيرًا إلى أنه استغل تسجيله لهدف منتخب مصر في مونديال إيطاليا 1990 من ضربة مشكوك في صحتها ليصبح نجم مصر ويتحدث عنه المصريين طوال 18 عامًا بالرغم أنه كان حينها لاعب مغمور ولم يقدم أي شيء في المونديال سوى الهدف من ركلة جزاء.

وأضاف ” صادق ” ، فى نهاية حديثه أن العرب فرحوا بعبد الغني وتغنوا به كما تغنى العرب بلورانس العرب الذي خطط لإسقاط العثمانيين.