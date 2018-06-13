تفشي الملاريا والحرمان من الخدمات.. هكذا يعيش مدنيو الحديدة تحت سيطرة الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

قام الجيش اليمني باقتحام ” الحديدة ” فجر اليوم، بألوية عسكرية تحت غطاء جوي وبحري بإسناد من التحالف العربي؛ وذلك في عملية عسكرية ” النصر الذهبي ” ؛ تستهدف تحرير محافظة ” الحديدة ” .

وجاءت هذه العملية، بعد أن أصبحت هذه المدينة بعد سيطرة مليشيات الحوثي الإيرانية، رهينة لانتهاكات أبسط حقوق الإنسان؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها ” المدنيون ” من مليشيات الحوثي الإرهابية.

حرمان ” المدنيين ” من الخدمات والحقوق الإنسانية

يُعاني مدنيو ” الحديدة ” من انقطاع الكهرباء والمياه والغاز المنزلي، كما أكدت شهادات محلية سيطرة مليشيات الحوثي على المشتقات النفطية؛ مما يمنع ضخ المياه إلى المنازل وحرمان المواطنين من مادة ” الديزل ” بشكل شبه كامل.

تدهور الأوضاع الصحية لسكان المدينة

يُعاني المواطنون بمدينة ” الحديدة ” بعد وقوعها تحت سيطرة الحوثيون، من تدهور الأوضاع الصحية؛ وذلك في ظل تفشي أمراض ” الملاريا – حمى الضنك ” ؛ وذلك لانتشار القمامة بأنحاء المدينة.

حرمان مدنيون ” الحديدة ” من المساعدات الإنسانية

أفاد سكان المدينة، بأن مليشيات الحوثي الإيرانية تستمر في اتخاذ إجراءات تحرم المدنيين من المساعدات الإنسانية التي تصل ميناء المدينة، وذلك على الرغم من تأكيد المنظمات الإنسانية أن ” الحديدة ” من أكثر المحافظات فقرًا في اليمن.

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