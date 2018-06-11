بيشكتاش يتمسك بـ ” بيبي ” ويرفض رحيله للاتحاد

ماجد محمد(صدى):

فشل نادي الاتحاد في التعاقد مع اللاعب الدولي البرتغالي ” بيبي ” ؛ حيث رفض نادي بيشكتاش التركي التخلي عن لاعبه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورفض النادي التركي بيع بيبي مقابل 7 ملايين يورو بسبب رغبته في بقاء اللاعب في صفوف النادي لموسم آخر؛ فيما كان قد طالب بالحصول على 15 مليون يورو للموافقة على رحيل اللاعب البرتغالي للعميد في الصيف الجاري.

ومن المنتظر أن يعلن بيبي من جانبه موقفه النهائي سواء بالبقاء أو الرحيل عن صقور تركيا عقب المشاركة في كأس العالم المقبلة.

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