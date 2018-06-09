بيشكتاش التركي يبلغ الاتحاد بقيمة ” بيبي “

ماجد محمد(صدى):

كشف نادي بيشكتاش التركي، عن القيمة المالية المطلوبة للسماح بمدافع الفريق الدولي البرتغالي ” بيبي ” ، بالرحيل عن صفوف النادي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية؛ حيث أبلغ نادي الاتحاد بالسعر المطلوب.

وأوضح صقور تركيا أنهم يرغبون في 6 ملايين يورو للموافقة على رحيل بيبي 35 عاما عن صفوف الفريق في الصيف الحالي؛ حيث يرغب المدرب الجديد للعميد الأرجنتيني رامون دياز في تعزيز صفوفه الدفاعية من خلال لاعب بخبرة بيبي وقدراته الجسمانية الهائلة.

ويذكر، أن ” بيبي ” التحق بصفوف بيشكتاش في صفقة انتقال حر قادمًا من ريال مدريد في صيف 2017 الماضي.